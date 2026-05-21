سرپرست جهاد دانشگاهی کهگیلویه و بویراحمد گفت: پس از رقابت‌های مرحله مقدماتی مسابقه ملی مناظره دانشجویان در استان، ۸ تیم برتر در مرحله استانی با هم رقابت کردند.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای کهگیلویه و بویراحمد ، عیسی فتحی در حاشیه برگزاری مرحله استانی مسابقه ملی دانشجویان ایران در استان کهگیلویه و بویراحمد افزود: چهاردهمین دوره مسابقات ملی مناظره دانشجویان ایران در استان با استقبال چشمگیر مراکز آموزش عالی مواجه شد و تیم‌هایی به نمایندگی از دانشگاه‌های دولتی، آزاد اسلامی، علوم پزشکی، علمی‌کاربردی و فرهنگیان در آن حضور پیدا کردند که پس از پشت سر گذاشتن مراحل مقدماتی، موفق به راهیابی به مرحله استانی شدند.

وی مسابقات ملی مناظره را یکی از راهبردی‌ترین برنامه‌های فرهنگی در حوزه دانشجویی برشمرد و افزود: این رویداد با هدف تقویت روحیه نقادی، ارتقای قدرت استدلال، ترویج فرهنگ نقد منصفانه و توسعه مهارت‌های ارتباطی و فن بیان در میان نسل جوان برگزار می‌شود.

رئیس جهاد دانشگاهی استان کهگیلویه و بویراحمد تصریح کرد: تیم‌های برگزیده این مرحله، به عنوان سفیران علمی و فرهنگی استان به مرحله کشوری راه خواهند یافت تا با برترین تیم‌های دانشگاهی سراسر کشور به رقابت بپردازند.

فتحی با بیان اینکه گزاره‌های مورد مناظره در حوزه‌های مختلف سیاسی، اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی طراحی شده‌اند، اظهار کرد: داوری این رقابت‌ها بر عهده اعضای هیئت علمی و اساتید برجسته دانشگاه‌های استان است که بر اساس شاخص‌های علمی، اخلاقی و تخصصی، عملکرد تیم‌ها را ارزیابی می‌کنند.

وی ادامه داد: امروز بیش از هر زمان دیگری به شنیدن دیدگاه‌های مختلف و تمرین صبوری در برابر آرای مخالف نیاز داریم. مسابقات مناظره بستری ایده‌آل برای تمرین اخلاقِ گفتگو، احترام متقابل و حاکمیت عقلانیت در محیط‌های دانشگاهی است.

سرپرست جهاد دانشگاهی استان کهگیلویه و بویراحمد بیان کرد: هدف نهایی این مسابقات این است که دانشجو بیاموزد چگونه در فضایی منطقی و مبتنی بر شواهد علمی سخن بگوید و در عین اختلاف‌نظر، اصول اخلاقی را سرلوحه رفتار خود قرار دهد.