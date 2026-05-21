رئیس عقیدتی سیاسی پلیس مازندران با تشریح ابعاد شخصیتی شهید رئیسی، اخلاق‌مداری و هزینه کردنِ آبرو برای جایگاه ولایت را بارزترین شاخصه رفتاری این شهید والامقام در عرصه سیاست برشمرد.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای مازندران، حجت‌الاسلام سید اسماعیل حسینی مازندرانی رئیس عقیدتی سیاسی فرماندهی انتظامی مازندران در مراسم دومین سالروز شهادت آیت‌الله رئیسی که با حضور مسئولان انتظامی و عموم مردم در ساری برگزار شد، با گرامیداشت یاد و خاطره شهدای خدمت و امام شهدا، شهید رئیسی را مصداق واقعی عدالت‌خواهی معرفی کرد که همواره حضور در کنار مردم محروم و پیگیری مستقیم مشکلات در حوادثی همچون سیل و زلزله را بر عافیت‌طلبی ارجح می‌دانست.

وی مبارزه قاطع با فساد را یکی دیگر از شاخص‌های بارز دوران مسئولیت شهید رئیسی دانست و تأکید کرد که ایشان چه در قوه قضاییه و چه در دولت، بدون هیچ‌گونه اغماضی حتی در میان نزدیکان و حامیان خود با ریشه‌های فساد برخورد می‌کرد.

رئیس عقیدتی سیاسی پلیس مازندران معرفی ابر بدهکاران بانکی و پاک‌سازی بدنه دولت از نفوذ مفسدان را از اقدامات شجاعانه شهید رئیسی برشمرد که نشان از اعتقاد عمیق ایشان به پیشگیری از جرم قبل از رسیدن به دستگاه قضا داشت.

حجت‌الاسلام حسینی مازندرانی در بخش دیگری از سخنان خود به تواضع بی‌نظیر و رعایت اخلاق در سیاست توسط رئیس‌جمهور شهید اشاره کرد و یادآور شد که ایشان هرگز حاضر نشد از جایگاه رهبری برای مصالح شخصی خود هزینه کند، بلکه تمام حرکات و تصمیمات خود را بر مدار رضایت ولایت تنظیم می‌کرد.

وی همچنین با اشاره به باور شهید رئیسی به پیوند میان «دیپلماسی و میدان»، قدرت دفاعی نیرو‌های مسلح را رمز بازدارندگی کشور دانست و عملکرد مقتدرانه جمهوری اسلامی در عرصه‌های بین‌المللی را ثمره این تفکر راهبردی قلمداد نمود.

رئیس عقیدتی سیاسی پلیس مازندران در پایان با مرور دستاورد‌های اجرایی دولت سیزدهم، از جمله فعال‌سازی واحد‌های تولیدی راکد، مدیریت ارز و ارتقای سطح معیشت مستضعفان، بر لزوم هوشیاری در برابر توطئه‌های دشمنان تأکید کرد.

وی ضمن ابراز این باور که شهادت ایشان حاصل کینه دشمنان اسلام بوده است، برای روح بلند شهید رئیسی و همراهانش که در مسیر خدمت جان خود را نثار کردند، علو درجات و هم‌نشینی با سیدالشهدا (ع) را از درگاه الهی مسئلت نمود.