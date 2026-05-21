به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای استان خوزستان، حجت الاسلام عبدالحمید امانت بهبهانی در بازدید از مجتمع شماره ۵ خانواده اهواز با اشاره به نتایج چشمگیر پویش از مهر فاطمی تا آرامش علوی، درخصوص اجرای پویش ابتکاری «از مهر فاطمی تا آرامش علوی» که با عنوان عهد مهر در این مجتمع اجرا می‌شود، اظهار کرد: این پویش همزمان با سالروز ازدواج آسمانی حضرت امیرالمؤمنین علی (ع) و حضرت صدیقه طاهره حضرت فاطمه زهرا (س) با هدف ترویج فرهنگ صلح، تقویت بنیان خانواده و کاهش اختلافات خانوادگی در شعب شورای حل اختلاف خانواده اهواز برگزار شد و دستاورد‌های ارزشمند و قابل توجهی را به همراه داشت.

وی با اشاره به نقش مؤثر شورا‌های حل اختلاف در توسعه فرهنگ سازش، افزود: امروز شورا‌های حل اختلاف بستری اجتماعی و فرهنگی برای بازگرداندن آرامش به خانواده‌ها و احیای روابط انسانی تبدیل شده‌اند و اجرای چنین پویش‌هایی می‌تواند آثار ماندگاری در کاهش تنش‌های اجتماعی داشته باشد.

حجت‌الاسلام امانت بهبهانی ضمن تشریح نتایج این پویش، بیان داشت: در راستای اجرای این طرح، شعبه ۲۶ شورای حل اختلاف مجتمع شماره ۵ خانواده اهواز با سعی و تلاش اعضا و کارکنان خود موفق شد ۱۵ فقره پرونده با موضوعات طلاق، طلاق توافقی، ضرب و جرح، توهین به اشخاص عادی، مطالبه وجه، مطالبه نفقه و تمکین زوجیت را به صلح و سازش منتهی کند که این امر نشان‌دهنده ظرفیت بالای گفت‌و‌گو و میانجی‌گری در حل اختلافات خانوادگی است.

معاون قضائی رئیس کل دادگستری استان خوزستان در ادامه با بیان اینکه جلوگیری از فروپاشی خانواده‌ها یکی از مهم‌ترین رویکرد‌های معاونت حل اختلاف استان خوزستان است، تصریح کرد: شعبه ۲۸ این مجتمع نیز در قالب این پویش، دو فقره پرونده طلاق و یک فقره پرونده تمکین را به سازش ختم کرد و توانست بار دیگر نقش مؤثر شورا‌های حل اختلاف در ایجاد آرامش اجتماعی را به نمایش بگذارد.

وی همچنین با اشاره به عملکرد شعبه ۴۱ مجتمع شماره ۵ خانواده اهواز، اظهار داشت: این شعبه نیز با تلاش مستمر و رویکردی صلح‌محور موفق شد حدود ۱۲ فقره پرونده رسوبی، ۶ فقره پرونده طلاق و ۸ فقره پرونده مرتبط با مطالبه نفقه و مهریه را به سازش و مصالحه برساند که این موضوع نیز بیانگر عزم جدی مجموعه شورا‌های حل اختلاف در مسیر کاهش اطاله دادرسی و گسترش صلح اجتماعی است.

حجت الاسلام امانت بهبهانی در ادامه با تأکید بر اینکه انتخاب عنوان «از مهر فاطمی تا آرامش علوی» برگرفته از مفاهیم بلند اخلاق اسلامی و سبک زندگی اهل‌بیت (ع) است، اظهار داشت: جامعه امروز بیش از هر زمان دیگری نیازمند بازگشت به فرهنگ مدارا، گذشت و گفت‌وگوست و بی‌تردید نهادینه‌سازی این مفاهیم می‌تواند بسیاری از آسیب‌های اجتماعی و خانوادگی را کاهش دهد.

وی با تقدیر از تلاش اعضا، کارکنان، صلح‌یاران و تمامی عوامل اجرایی این پویش، گفت: شورا‌های حل اختلاف استان خوزستان با بهره‌گیری از ظرفیت‌های مردمی و رویکرد‌های فرهنگی، مسیر توسعه صلح و سازش را با جدیت دنبال می‌کنند و استمرار چنین برنامه‌هایی می‌تواند نقش مؤثری در افزایش سرمایه اجتماعی، تحکیم خانواده و ارتقای آرامش عمومی در جامعه ایفا کند.