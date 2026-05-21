یک رسانه صهیونیستی رفتار ایتامار بن گویر وزیر امنیت داخلی اسرائیل و اعمال خشونت و تحقیر فعالان ناوگان جهانی صمود در برابر دوربینهای رسانهای و در حضور وزیران را یک «رسوایی» آشکار دانست که دیگر امکان کتمان و پنهان کردن آن وجود ندارد.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، روزنامه صهیونیستی «هاآرتص» در عین حال با دفاع از رفتار زننده ایتامار بنگویر، وزیر امنیت داخلی رژیم صهیونیستی، گزارش داد که رفتارهای او اگرچه در مقایسه با سایر مقامات این رژیم «بیپرواتر» به نظر میرسد، اما کاملاً با موازین ساختاری و رفتاری رایج در اسرائیل منطبق است.
بن گویر وزیر افراطی امنیت داخلی رژیم صهیونیستی همزمان با برخورد زشت و نادرست با فعالان بازداشت شده ناوگان «صمود»، خواستار بازداشت این فعالان شد و این عبارت انتقام جویانه را درباره بازداشت شدگان ناوگان انسانی شکست حصر غزه به کار برد: «من از نتانیاهو میخواهم که آنها را برای مدتی در زندان به من بدهد.»
در پی انتشار این ویدئو، وزارت امور خارجه ایتالیا سفیر اسرائیلی در رم را احضار کرد تا توضیحات رسمی را در مورد آنچه اتفاق افتاده است، خواستار شود.
همچنین جنبش مقاومت اسلامی حماس در بیانیهای اعلام کرد که صحنههای توهین، تحقیر و بدرفتاری نیروهای اشغالگر اسرائیلی با فعالان ناوگان جهانی صمود، هنگام بازداشت آنها تحت نظارت و اشراف وزیر تندرو صهیونیستی، بیانگر سقوط اخلاقی و روحیه سادیستی (دیگرآزار) حاکم بر ذهنیت رهبران رژیم اشغالگر است.
باداشت شدگان ناوگان انسانی شکست حصر غزه، پس از توقیف کشتیهای حامل آنها توسط نیروهای دریایی رژیم صهیونیستی در آبهای بینالمللی دریای مدیترانه به بندر اشدود منتقل شدند.
بر اساس گزارشها، در عملیات توقیف این ناوگان، حدود ۴۳۰ فعال از ۳۹ کشور جهان، شامل پزشکان، فعالان حقوق بشر و نمایندگان سیاسی بازداشت و بهصورت اجباری منتقل شدند؛ موضوعی که موج تازهای از انتقادهای داخلی و بینالمللی علیه عملکرد کابینه رژیم صهیونیستی ایجاد کرده است.