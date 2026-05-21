در شب هشتاد و یکم عروج ملکوتی امام خامنه‌ای، مردم متدین و انقلابی رباط کریم با تجمعی هوشمندانه، بصیرت و مقاومت را تنها مسیر عبور از ناملایمات و ضامن اقتدار ایران در سایه ولایت حضرت آیت‌الله سید مجتبی خامنه‌ای دانستند.

حماسه «بصیرت» در میدان رباط‌کریم؛ مقاومت و همدلی، رمز سربلندی ایران

حماسه «بصیرت» در میدان رباط‌کریم؛ مقاومت و همدلی، رمز سربلندی ایران

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، میدان‌های اصلی شهر رباط کریم شاهد میدان‌داری مردمانی بود که در هشتاد و یکمین شب از شهادت رهبر فقید انقلاب، اجازه ندادند گرد فراموشی بر مسیر سرخ مقاومت بنشیند.

اهالی رباط کریم که از نخستین ساعات شامگاه به خیابان‌ها آمده بودند، با شعار‌های خود اعلام کردند که سربلندی ایران اسلامی نه در گرو لبخند بیگانگان، بلکه در استمرار سه اصل «بصیرت، مقاومت و همدلی» است. شرکت‌کنندگان در این اجتماع، با تجدید میثاق با آرمان‌های امام امت، بر پیروی مطلق از فرامین رهبر معظم انقلاب تاکید کردند.