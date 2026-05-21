شورای مشورتی سازمان‌های اسلامی مالزی، ماپیم (MAPIM) با صدور بیانیه‌ای، نسبت به صحبت‌های «عباس عراقچی» وزیر امور خارجه جمهوری اسلامی ایران درباره نقش امارات متحده عربی در حمایت یا تسهیل تجاوزات اخیر آمریکا و رژیم صهیونیستی علیه ایران، ابراز نگرانی شدید کرد. ‌

به گزارش سرویس بین الملل خبرگزاری صدا و سیما از کوالالامپور، این نهاد اسلامی تأکید کرد: هرگونه همکاری مستقیم یا غیرمستقیم با رژیم صهیونیستی یا قدرت‌های خارجی در اقدامات خصمانه علیه یک کشور مسلمان، اقدامی مردود و محکوم است.

‌ماپیم با اشاره به شرایط حساس منطقه اعلام کرد: در حالی که امت اسلامی با بحران‌هایی همچون تداوم حملات به مسجدالاقصی، جنگ و نسل‌کشی در غزه و افزایش بی‌ثباتی در خاورمیانه روبه‌رو است، کشور‌های اسلامی نباید به ابزاری برای اجرای اهداف ژئوپلیتیکی قدرت‌های خارجی تبدیل شوند؛ اهدافی که به تضعیف جهان اسلام از درون منجر می‌شود.

در ادامه این بیانیه آمده است: جهان اسلام بیش از هر زمان دیگری به وحدت مبتنی بر اصول، استقلال راهبردی و دیپلماسی جمعی بر پایه عدالت و احترام متقابل نیاز دارد و رقابت‌های سیاسی و اختلافات منطقه‌ای نباید زمینه‌ساز همکاری با رژیمی شود که همچنان به اشغال سرزمین‌های فلسطینی، حمله به کشور‌های مستقل و بی‌ثبات‌سازی منطقه ادامه می‌دهد.

شورای مشورتی سازمان‌های اسلامی مالزی همچنین نسبت به گسترش درگیری‌ها و تبدیل شدن غرب آسیا به صحنه جنگ‌های نیابتی و سلطه‌گری نظامی هشدار داد و اعلام کرد: ادامه این روند می‌تواند امنیت غیرنظامیان، ثبات اقتصادی، امنیت انرژی و صلح جهانی را با تهدید جدی مواجه کند.

ماپیم در بخش دیگری از این بیانیه، از دولت‌های اسلامی خواست همبستگی خود را حفظ کرده و هرگونه همراهی با تجاوز علیه کشور‌های مسلمان را رد کنند. این شورا همچنین از سازمان همکاری اسلامی خواست سازوکاری فوری برای صلح، گفت‌و‌گو و پاسخگویی در قبال تنش‌های فزاینده منطقه ایجاد کند.

در پایان، این نهاد اسلامی تأکید کرد: دستیابی به امنیت واقعی در منطقه تنها از مسیر عدالت، احترام به حاکمیت کشورها، پایان اشغالگری و شکل‌گیری چارچوبی منطقه‌ای مبتنی بر استقلال و دوری از سیاست‌های جنگ‌طلبانه امکان‌پذیر خواهد بود.