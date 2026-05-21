خورشید گزدرازی گفت: با جایگزین شدن کشورهای دیگر برای ورود و خروج کالا در هفتههای آینده شاهد رونق دوباره بنادر استان بوشهر خواهیم بود.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مرکز بوشهر؛ رئیس اتاق بازرگانی استان بیان کرد: معیشت بیشتر ساکنان استان بوشهر از دریاست و با تلاش مسئولان کشورهای عمان، عراق و پاکستان و برخی دیگر از کشورها به عنوان جایگزین به عنوان مبدا و مقصد صادرات در نظر گرفته شده است.
گزدرازی افزود: این مهم به همت مسئولان و با همکاری بازرگانان صورت گرفته است و در هفتههای آینده شاهد خبرهای خوبی از رونق دوباره بنادر استان خواهیم بود.
وی گفت: با توجه به شرایط مرزی استان بوشهر در ایام دفاع مقدس سوم همه کالاهای موجودر گمرکات استان به سرعت تخلیه شد و تا اواسط فروردین امسال گمرکات استان و شناورهای تجاری حامل کالاهای اساسی تخلیه شدند.
گزدرازی افزود: در برخی روزها بیش از ۴۰۰ کامیون از استان خارج شد.
وی گفت: در ایام جنگ تحمیلی سوم در حوزه صادرات آبزیان، خرما، فرآوردههای خرما و محصولات گلخانهای کشورهای چین، ترکمنستان، افغانستان، ارمنستان و پاکستان مهم رتین مقصد صادرات کشور بودند.
گزدرازی افزود: در این مدت بیش از ۴۰۰ فقره گواهی مبدا صادرات برای تامین ارز حاصل از صادرات صادر شد.
وی گفت: در ایام جنگ همه فعالان بخش خصوصی برای گذر از دوران سخت به کمک دولت آمدند.
وی افزود: در جنگ تحمیلی سوم بیش از ۴۰ هزار تن کالا از جمله برنج و حبوبات و دیگر کالاها از بنادر تخلیه شد.