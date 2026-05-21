تعهد کهگیلویه و بویراحمد برای ایجاد ۷ هزار و ۲۱۵ شغل در سال جاری
تعهدات سامانه رصد برای اشتغالزایی استان در سال جاری ۷ هزار و ۲۱۵ نفر است که باید تا پایان سال برای این تعداد افراد شغل ایجاد شود.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای کهگیلویه وبویراحمد، استاندار در نشست شورای برنامهریزی استان افزود: در سال گذشته تعهدات اشتغال استان در سامانه رصد ۸ هزار و ۵۰۰ مورد بود که برای ۷ هزار و ۳۰۰ نفر اشتغال ایجاد شد.
یدالله رحمانی ادامه داد: با توجه به شرایط کشور باید برنامهها در لحظه عملیاتی شوند ودستگاههایی که در سامانه رصد تعهد دارند نیز، باید با دبیرخانه ارتباط روزانه برقرار کنند.
وی گفت: تخصیص اعتبارات اقتصادی استان در سال گذشته ۵۰ درصد بود که حدود ۲۰ درصد آن اوراق مرابحه و بقیه مبلغ نیز بهصورت نقدی تخصیص پیدا کرد. برای امسال تأکید داریم اعتبارات در مدت قانونی یا حتی قبل از آن جذب شوند که در این زمینه گزارش هفتگی اخذ شده و با دستگاههایی که اعتبارات را جذب نکنند، برخورد خواهد شد.
رحمانی با تأکید بر اینکه فرمانداران باید به زیرساختهای تولید بهویژه بخش کشاورزی، صنعت، معدن و گردشگری در سطح شهرستانها توجه جدی داشته باشند، افزود: باید از ظرفیتهای مختلف موجود در قوانین و دستورالعملهای موجود در ابلاغیه بودجه و اوراق مرابحه برای جذب اعتبار استفاده شود.
وی ادامه داد: ۹۵۰ میلیارد تومان اوراق مرابحه که در سال گذشته عملیاتی شد، باید در اولویت پیگیریها قرار گیرد. پایش پروژههای سفر رئیس جمهور در حوزه عمرانی و تسهیلاتی و وضعیت جذب اعتبارات آن نیز باید در دستور کار مسئولین باشد.
استاندار کهگیلویه و بویراحمد خاطرنشان کرد: نام گذاری سال از جانب رهبر جوان انقلاب نشاندهنده اهمیت معیشت، اقتصاد، تولید و سرمایهگذاری نزد ایشان است و البته همه آحاد جامعه باید نقش خود را در این سیاستها ارائه کنند.
رحمانی بیان کرد: امسال پایه و اساس همه تصمیمات در استان باید درجهت تحقق اهداف اقتصاد مقاومتی باشد. دستگاههای اجرایی نیز باید برنامه عملیاتی یک ساله خود را با تطبیق سیاستهای اقتصاد مقاومتی تنظیم کرده و به بخش مربوطه تحویل دهند.