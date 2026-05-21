به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مرکز یزد، محمد شریفی، دانش آموز هفت‌ساله بازمانده از جنایت هولناک مدرسه «شجره طیبه» در میناب، که برای مداوا در شهر یزد بستری است، با همراهی و همکاری مجموعه امنیتی، کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان، تیم مشاوره درمان پزشکی وی، فرودگاه بین المللی شهید آیت الله صدوقی و با استقبال شرکت هواپیمایی یزد ایر، در تجربه‌ای کوتاه، اما به‌یادماندنی، آرزوی خلبان شدن خود را در کابین خلبان یک هواپیما RJ لمس کرد.

مدیرکل فرودگاه‌های استان با ابراز خرسندی از این میهمانی گفت: بسیار خوشحالیم که امروز در خدمت خانواده‌ای از دیار شهیدپرور و مقاوم میناب هستیم؛ شهری که کودکان مظلومش در ساعات تحصیل، به شکلی ناجوانمردانه هدف جنایاتی تأسف‌بار قرار گرفتند و امروز این عزیزان نمادی روشن از تشخیص حق از باطل هستند.

مرتضی حمیدپور افزود: محمد شریفی، دانش‌آموز کلاس اول دبستان و نماد رشادت، به همراه پدر محترمشان که خود از پدران شهید مدرسه میناب هستند، امروز در فرودگاه بین‌المللی شهید آیت الله صدوقی حضور یافته و در کنار عوامل نظامی، انتظامی و مسئولان فرودگاهی و کادر پروازی شرکت هواپیمایی یزد ایر از بخش‌های مختلف یک هواپیما و فرآیند گردش مسافری و پروازی دیدن کردند.

وی اظهار داشت: این کودک عزیز جانباز لحظاتی را روی صندلی خلبان نشست تا ضمن جامعه عمل پوشاندن به آرزو و رویای کودکانه خود، به دنیا نشان دهد که همچون ملت بزرگ ایران استوار و مقاوم ایستاده است تا مظلومیت خود را به جهانیان نشان دهد.

امیدواریم این اقدام، موجب خرسندی این کودک و کاهش رنج‌های پدر و خانواده محترم ایشان شده باشد.

در پایان این مراسم، مدیرکل فرودگاه‌های استان یزد و مدیرعامل هواپیمایی یزد ایر به همراه فرمانده سپاه حفاظت هواپیمایی، فرمانده پلیس و حراست فرودگاه یزد، ضمن تقدیر از شجاعت و ایستادگی این کودک در برابر جنایات آمریکایی- صهیونیستی در مدرسه میناب، یاد و خاطر ۱۶۸ گل پرپر شده مدرسه میناب را با اهدا هدایایی به وی ارج نهادند.