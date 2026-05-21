امروز آسمان هرمزگان صاف همراه با وزش باد و غبار محلی و برروی دریا وزش بادهای نسبتا شدید جنوب غربی تا شمال غربی با احتمال وقوع گرد و غبار و کاهش موقتی کیفیت هوا در سواحل، جزایر و پارهای نقاط دور از ساحل بویژه مناطق غربی استان پیش بینی میشود.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مرکز خلیج فارس، کارشناس اداره کل هواشناسی هرمزگان گفت: دریا بویژه در شرق خلیج فارس و غرب تنگه هرمز و جزایر کیش و لاوان مواج است و بیشینه سرعت باد به ۴۰ کیلومتر بر ساعت و ارتفاع امواج دریا به بیش از ۱۲۰ سانتیمتر میرسد.
توصیه میشود تمهیدات لازم در بنادر به ویژه بنادر غربی استان صورت پذیرد.
مجتبی حمزه نژاد افزود: از دریاروی با شناورهای سبک اجتناب گردد و از رفت و آمد شناورهای تجاری به مقاصد استانهای خوزستان و بوشهر و کشورهای حاشیه جنوبی خلیج فارس خودداری شود.
وی گفت: صبح جمعه از سرعت باد کاسته شده و از بعدازظهر جمعه تا اواخر وقت شنبه دوم خرداد ماه، مجددا افزایش بادهای غربی برروی مناطق دریایی استان و متلاطم شدن دریا پیش بینی میشود.
به لحاظ دمایی امروز و فردا افزایش ۱ تا ۳ درجهای دمای بیشینه پیش بینی میشود.