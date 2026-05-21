به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای مازندران، عیسی قاسمی‌طوسی معاون توسعه مدیریت و منابع استانداری مازندران ضمن اشاره به ضرورت مدیریت هوشمندانه مصرف انرژی در فصل تابستان، از ابلاغ دستورالعمل جدید تغییر ساعت کاری تمامی دستگاه‌های اجرایی استان خبر داد.

وی افزود: این اقدام در راستای حفظ پایداری شبکه سراسری برق کشور و تحقق دستورات مقام عالی دولت برای مدیریت بهینه منابع انرژی انجام می‌گیرد.

به گفته قاسمی‌طوسی، طبق این ابلاغیه، تمامی ادارات، دستگاه‌های اجرایی دولتی و مؤسسات عمومی غیردولتی استان مازندران، از تاریخ اول خردادماه ۱۴۰۵ تا پانزدهم شهریورماه ۱۴۰۵، در روز‌های شنبه تا چهارشنبه از ساعت ۷:۳۰ صبح تا ۱۲:۳۰ ظهر فعالیت خواهند کرد.

وی همچنین در خصوص نحوه جبران ساعات کاری موظفی، مطابق با ماده ۸۷ قانون مدیریت خدمات کشوری، اعلام کرد که مابقی ساعات کاری و همچنین روز‌های پنجشنبه، از طریق سازوکار «دورکاری» کارکنان جبران خواهد شد.

معاون استانداری مازندران در ادامه به استثنائات این دستورالعمل اشاره و بیان کرد: واحد‌های عملیاتی و خدمات‌رسان، از جمله حوزه‌های نظامی، انتظامی، امنیتی و سایر بخش‌های مشابه، از شمول قانون دورکاری مستثنی هستند و فعالیت آنها بدون تغییر و طبق نظر مراجع ذی‌صلاح ادامه خواهد یافت.

قاسمی‌طوسی با خطاب قرار دادن مدیران شبکه بانکی استان، بر ضرورت جلوگیری از هرگونه اخلال در روند خدمت‌رسانی به مردم تأکید کرد و گفت: با توجه به اجرای طرح دورکاری در روز‌های پنجشنبه، مدیران بانک‌ها موظف‌اند با هماهنگی سرپرستی امور شعب، نسبت به دایر نمودن شعب کشیک اقدام کنند.

وی همچنین بر لزوم اطلاع‌رسانی گسترده و عمومی در خصوص نحوه فعالیت شعب منتخب بانکی در روز‌های پنجشنبه برای جلوگیری از سردرگمی شهروندان تأکید کرد