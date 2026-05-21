وزیر میراثفرهنگی، گردشگری و صنایعدستی در دشت مهیار:ملت ایران با اتکا به فرهنگ ایستادگی، خون شهدا و همبستگی ملی، از این مقطع تاریخی عبور خواهد کرد.
به گزارش خبرگزاری صداوسیما، مرکزاصفهان؛ وزیر میراثفرهنگی، گردشگری و صنایعدستی در جریان بازدید از دشت مهیار و کارخانه تاریخی نوین شهرضا با تاکید بر نقش وحدت ملی در عبور از شرایط جنگی، گفت: ملت ایران با اتکا به فرهنگ ایستادگی، خون شهدا و همبستگی ملی، از این مقطع تاریخی عبور خواهد کرد و جهانیان بهزودی شاهد جلوهای تازه از اقتدار، عزت و سربلندی ایران خواهند بود.
سیدرضا صالحیامیری با ابلاغ سلام رئیسجمهوری به مردم استان اصفهان و این شهرستان، گفت: مردم مؤمن، نجیب و بافضیلت شهرضا همواره در حافظه تاریخی ایران اسلامی با فرهنگ ایثار و شهادت شناخته میشوند و نام این دیار با مجاهدت شهیدان بزرگی، چون شهید حاج محمد ابراهیم همت گره خورده است.
وی با اشاره به پیگیری مطالبات مردم از سوی نماینده شهرستان شهرضا، بیان داشت: دولت و مجموعه وزارت میراثفرهنگی خود را موظف میدانند که در چارچوب مسئولیتهای اجرایی، پاسخگوی مطالبات و دغدغههای مردم باشند و مسیر خدمترسانی را با جدیت دنبال کنند.
صالحیامیری گفت: امروز بیش از هر زمان دیگری، وحدت، همدلی، همنوایی و همبستگی ملی ضرورت دارد تا دشمنان ایران اسلامی دریابند که ملت ایران در برابر تهدیدها و فشارها، استوار و مقاوم ایستاده است.