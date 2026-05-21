با هدف ارتقای شاخصهای جمعیتی؛
بررسی موضوعات مرتبط با تقویت بنیان خانواده در استان مرکزی
در نشست ستاد حمایت از خانواده و جمعیت استانداری مرکزی، موضوعات مرتبط با تقویت بنیان خانواده بررسی شد.
به گزارش خبرگزاری صداوسیما مرکزی؛ نشست ستاد حمایت از خانواده و جمعیت با حضور معاون توسعه مدیریت و منابع، مدیرکل امور زنان و خانواده و همچنین مدیرکل امور اجتماعی و فرهنگی استانداری مرکزی برگزار شد.
در این نشست، موضوعات مرتبط با تقویت بنیان خانواده، حمایت از سیاستهای جوانی جمعیت و برنامههای فرهنگی و اجتماعی در راستای ارتقای شاخصهای جمعیتی استان مورد بررسی قرار گرفت.
همچنین بر لزوم هماهنگی و همافزایی دستگاههای اجرایی برای اجرای مؤثر برنامههای حمایتی در حوزه خانواده و جمعیت تأکید شد و راهکارهای تقویت برنامههای فرهنگی و اجتماعی در این حوزه مورد بحث و تبادل نظر قرار گرفت.