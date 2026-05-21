در هشتاد و یکمین شب از شهادت امام خامنه‌ای، میدان امام خمینی (ره) شهرستان قرچک به تلاطم افتاد و مردم ولایت‌مدار این دیار با برپایی تجمع موج خونخواهی، بر تداوم راه رهبر شهید و گوش‌به‌فرمانی از حضرت آیت‌الله سید مجتبی خامنه‌ای تأکید کردند.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، اجتماع‌کنندگان با حمل دست‌نوشته‌هایی حاوی مضامین انتقام سخت و وفاداری به آرمان‌های انقلاب، اعلام کردند که داغ شهادت رهبر فرزانه، نه تنها سرد نخواهد شد، بلکه به سوختی برای موتور محرک مقاومت تبدیل شده است. طنین شعار‌های «حی علی العزا، فی ماتم الرهبر» و «ای رهبر آزاده، آماده‌ایم آماده»، لرزه بر تن بدخواهان نشست و بار دیگر پیوند عمیق مردم و ولایت را به اثبات رساند.