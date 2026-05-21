به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای استان خوزستان، محمد فراتی اظهار کرد: با تلاش نیروی فراجا و اخذ حکم قضایی، در مناطق کوی ملت ۶۰ دستگاه، پردیس ۲۱ دستگاه، کیانشهر ۱۰ دستگاه و روستای مسیر حمیدیه نیز پنج دستگاه استخراج رمزارز کشف و توقیف شد.

وی افزود: هر دستگاه ماینر معادل یک کولر گازی مصرف برق دارد که باعث بروز نوسان ولتاژ، اشکال فنی در شبکه برق، آسیب به وسایل برقی مردم و سلب آسایش و رفاه شهروندان می‌شود.

فراتی تاکید کرد: استفاده غیرمجاز از ماینر‌ها علاوه بر تحمیل خسارت مالی سنگین به شبکه برق و ایجاد نوسانات، موجب خاموشی‌های ناگهانی، آسیب به تجهیزات خانگی و صنعتی و همچنین افزایش مصرف بی‌رویه انرژی می‌شود.

مدیرعامل شرکت توزیع نیروی برق اهواز ادامه داد: خط قرمز شرکت توزیع برق در شرایط فعلی، تامین آسایش و آرامش عمومی شهروندان است و در این راستا برق مشترکان پرمصرف و بدمصرف قطع خواهد شد.

فراتی بیان داشت: شهرستان‌های اهواز، حمیدیه، باوی و کارون زیرپوشش خدمات این شرکت قرار دارند و اقدامات نظارتی و برخورد با انشعابات غیرمجاز و استخراج‌کنندگان رمزارز در همه این مناطق ادامه خواهد داشت.

وی گفت: استفاده غیرمجاز از اموال عمومی، علاوه بر تحمیل خسارت به مردم، زیرساخت‌های برق را نیز با تهدید جدی روبه‌رو می‌کند؛ از شهروندان انتظار داریم در صورت مشاهده چنین مواردی، موضوع را از طریق سامانه پیامکی ۳۰۰۰۵۱۲۱ گزارش کنند.

مدیرعامل شرکت توزیع برق اهواز بیان کرد: این شرکت در برخورد با استفاده‌کنندگان غیرمجاز دستگاه‌های استخراج ارز دیجیتال قاطعانه عمل می‌کند و بر اساس قانون، متخلفان علاوه بر ضبط تجهیزات، مشمول پرداخت جریمه‌های سنگین به دلیل خسارت‌های وارده به شبکه و شهروندان خواهند شد.

محمد فراتی پیش از این گفته بود که در آذرماه سال گذشته ۹۸ دستگاه ماینر غیرمجاز از ۱۹ مزرعه در عملیات‌های مشترک با مجموعه‌های انتظامی و امنیتی در نقاط مختلف این شهرستان کشف و ضبط شده است.

پول مجازی (بیت‌کوین) پیش از این با استفاده از رایانه‌های خانگی تولید می‌شد، اما در سال‌های اخیر دستگاه‌های مخصوص استخراج این پول مجازی (ماینر) ساخته شده که واردات و استفاده از آنها در ایران غیرمجاز است.

در سال‌های اخیر، استفاده غیرمجاز از دستگاه‌های ماینر در استان خوزستان به‌ویژه در فصل تابستان یکی از عوامل تشدیدکننده خاموشی‌ها بوده است. کارشناسان انرژی تاکید دارند هر دستگاه ماینر معادل مصرف چند کولر گازی پرمصرف برق مصرف می‌کند.