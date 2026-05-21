پخش زنده
امروز: -
سارقی که با سلاح سرد قصد تعرض به مأموران و فرار از صحنه جرم را داشت، با واکنش سریع و شلیک دقیق پلیس عباسآباد زمینگیر و روانه بیمارستان شد.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای مازندران، سرهنگ تقوی فرمانده انتظامی شهرستان عباسآباد گفت: در جریان اجرای طرح امنیت محلهمحور، مأموران کلانتری مرکزی در حال گشتزنی به فردی که اقلام مشکوکی را حمل میکرد، ظنین شدند.
وی افزود: متهم که یک سارق حرفهای و غیربومی است، به محض مشاهده خودروی گشت، با بیتوجهی به دستور ایست، قصد فرار از صحنه را داشت که مأموران با هوشیاری و سرعت عمل، بلافاصله مسیر فرار او را مسدود کردند.
فرمانده انتظامی عباسآباد گفت: سارق که خود را در بنبست میدید، با استفاده از سلاح سرد در برابر عوامل انتظامی مقاومت کرد و قصد آسیب رساندن به مأموران را داشت که در این رویارویی، مأموران با رعایت کامل "قانون بکارگیری سلاح"، متهم را از ناحیه پا هدف گلوله قرار داده و او را متوقف کردند.
سرهنگ تقوی در پایان با هشدار به مجرمان گفت: پلیس در صیانت از امنیت مردم با هیچکس تعارف ندارد. عباسآباد نقطه پایان فعالیت سارقان غیربومی خواهد بود و هرگونه تمرد در برابر قانون، با پاسخی سخت و پشیمانکننده مواجه میشود.