تصویب راهاندازی مراکز لجستیک مرزی جلفا و مرند
استاندار آذربایجان شرقی با اعلام خبر تصویب راهاندازی مراکز لجستیک مرزی جلفا و مرند گفت: همه ظرفیتهای جغرافیایی، مواصلاتی و لجستیکی استان برای تامین نیازهای اساسی و تامین مواد اولیه بخش تولید کشور به کار گرفته میشود.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مرکز آذربایجان شرقی،
بهرام سرمست در نشست وبیناری با حضور وزیر راه و شهرسازی که منظور بررسی ایجاد مراکز لجستیک در کشور برگزار شد گفت: آذربایجان شرقی با توجه به وضعیت و محدودیتهای پیش آمده برای مناطق جنوبی کشور از همه ظرفیتهای گمرکی، لجستیکی و مواصلاتی خود برای تامین نیازهای اساسی کشور استفاده میکند.
وی ادامه داد: با توسعه زیرساختهای لازم، مراکز لجستیک و گمرکی آذربایجان شرقی میتواند بخش قابل توجهی از نیازهای کشور را تامین کند.
استاندار آذربایجان شرقی همچنین از تدوین و تصویب طرح مرکز لجستیک مرند هم خبر داد و با بیان اینکه این مرکز با توجه به قرارگیری آن در محور تبریز - بازرگان و نزدیک بودن آن به مرز بازرگان و جلفا از اهمیت ویژهای برخوردار است گفت: مرکز لجستیک مرند هم به تصویب شورای برنامهریزی و توسعه استان رسیده و مجوزهای بینام آن برای شروع کار سرمایهگذار بخش خصوصی صادر شده است.
سرمست خواستار حمایت ویژه وزارت راه و شهرسازی برای راهاندازی مرکز لجستیک مرند شد.
فرزانه صادق وزیر راه و شهرسازی کشورمان هم در این نشست با قدردانی از تلاشهای استاندار آذربایجان شرقی برای ایجاد مراکز لجستیک در استان، گفت: توجه ویژه به سایتهای لجستیک مصوب شده در این شرایط بسیار مهم و ضروری است و صدور مجوزهای بینام سرمایهگذاری این روند را تسهیل میکند.
صادق موقعیت جغرافیایی، سیاسی و مواصلاتی آذربایجان شرقی در حوزه لجستیک را بسیار مهم عنوان کرد و افزود: از تلاشهای استاندار آذربایجان شرقی در این زمینه تشکر میکنم و امیدواریم با راهاندازی مراکز لجستیک استان بخش مهمی از نیازهای کشور از مراکز لجستیک آذربایجان شرقی تامین شود.
گفتنی است در نشست ستاد لجستیک کشور ایجاد مراکز لجستیک جلفا و مرند به ترتیب با عاملیت سازمان منطقه آزاد ارس و اداره کل راهداری و حملونقل جادهای آذربایجان شرقی به تصویب رسید.