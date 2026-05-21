پخش زنده
امروز: -
استاندار خوزستان در پیامی، دومین سالگرد شهادت آیتالله رئیسی، رییسجمهور شهید و شهدای خدمت را به مردم ولایتمدار استان تسلیت گفت.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای استان خوزستان، سید محمدرضا موالیزاده چهارشنبه در پیامی به مناسبت دومین سالگرد شهادت آیتالله رئیسی بیان کرد: ۲ سال از آن حادثه جانکاه و آسمانی شدن خادمان بیادعای ملت ایران گذشت؛ حادثهای که دل ملت ایران را سوزاند، اما راه آن مردان بزرگ هرچه بیشتر در یادها و قلوب زنده شد.
وی گفت: اینجانب فرا رسیدن دومین سالگرد شهادت مظلومانه خادمالرضا، آیتالله سید ابراهیم رئیسی، رییسجمهور خدوم ایران اسلامی و همراهانش در مسیر خدمت بیمنت را به محضر رهبر معظم انقلاب، مردم شریف ایران و به ویژه خانوادههای معزز شهدای خدمت تسلیت و تعزیت عرض میکنم.
موالیزاده عنوان کرد: شهدای خدمت فقط سیاستمدار و مسئول نبودند؛ آنان نماد کار بیادعا بودند. در دومین سالگرد آن سانحه تلخ، نام و یاد این بزرگواران را گرامی میداریم و بار دیگر عهد میبندیم که راه این عزیزان را با خدمت بیوقفه به مردم، جهاد دلسوزانه برای آبادانی محرومان و پاسداشت کرامت انسانی ادامه دهیم.
بالگرد حامل رییسجمهوری دولت سیزدهم در ۳۰ اردیبهشت ۱۴۰۳، پس از گشایش سد «خداآفرین» در منطقه کوهستانی ارسباران ورزقان در استان آذربایجان شرقی دچار سانحه شد و سقوط کرد.
در این سانحه ناگوار، آیتالله سید ابراهیم رئیسی رییسجمهور، حسین امیرعبداللهیان وزیر امور خارجه، مالک رحمتی استاندار آذربایجان شرقی، آیتالله سیدمحمدعلی آلهاشم نماینده ولیفقیه در استان و امام جمعه تبریز، سرتیپ دوم پاسدار سیدمهدی موسوی فرمانده یگان حفاظت رییسجمهوری، سرهنگ سیدطاهر مصطفوی خلبان، سرهنگ محسن دریانوش کمکخلبان و سرگرد بهروز قدیمی مهندس پرواز به مقام والای شهادت نائل آمدند.
سالروز شهادت رییسجمهور دولت سیزدهم از سوی هیأت دولت به عنوان «هفته خدمت» نامگذاری شده است.