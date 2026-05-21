ورود دومین کاروان محموله های اهدایی ازبکستان به ایران از مرز درگز
دومین کاروان پویش همبستگی دولت و ملت ازبکستان با مردم ایران، از مرز زمینی لطفآباد درگز وارد کشور شد.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، مرکز خراسان رضوی
، فرماندار درگز گفت: کشور ازبکستان در راستای تداوم روابط حسنه دیپلماتیک و همزمان با جنگ امریکایی صهیونیستی علیه ایران اسلامی در قالب کمکهای بشر دوستانه برای دومین بار، ۱۵ دستگاه کامیون حامل اقلام دارویی و پزشکی را با نظارت دکتر روزبهانی سفیر ایران در ترکمنستان، تحویل مقامات محلی تحویل جمهوری اسلامی ایران شد.
بزم آرا افزود: محموله این ۱۵ دستگاه کامیون تریلی با هماهنگی استانداری خراسان رضوی، نمایندگی وزارت خارجه در استان خراسان رضوی، گمرک، پایانه مرزی، مرزبانی و هلال احمر از مرز زمینی لطف آباد وارد کشور شد.
وی گفت: این محموله در روزهای آینده تحویل جمیت هلالاحمر کشور میشود.
ورود دومین کاروان محموله های اهدایی ازبکستان به ایران از مرز درگز ورود دومین کاروان محموله های اهدایی ازبکستان به ایران از مرز درگز ورود دومین کاروان محموله های اهدایی ازبکستان به ایران از مرز درگز ورود دومین کاروان محموله های اهدایی ازبکستان به ایران از مرز درگز ورود دومین کاروان محموله های اهدایی ازبکستان به ایران از مرز درگز ورود دومین کاروان محموله های اهدایی ازبکستان به ایران از مرز درگز ورود دومین کاروان محموله های اهدایی ازبکستان به ایران از مرز درگز