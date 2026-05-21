در هشتاد و یکمین شب از عروج ملکوتی امام خامنهای، شهرستان قدس به صحنه تماشایی از ایستادگی و همدلی تبدیل شد و مردم نستوه این دیار با حضور در خیابانها، پیوند ناگسستنی خود را با ولایت و رهبر جدید انقلاب به نمایش گذاشتند.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، خیابانهای شهرستان قدس در هشتاد و یکمین شب پس از شهادت امام خامنهای، شاهد خروش مردمی بود که داغ فراق را به شعله ایستادگی تبدیل کردهاند.
مردم ولایتمدار این شهرستان امشب با حضوری گسترده در میادین و معابر اصلی، ضمن سوگواری برای رهبر فقید، بر بیعت ناگسستنی خود با حضرت آیتالله سید مجتبی خامنهای تأکید کردند. طنین شعارهای «لبیک یا خامنهای» در جایجای شهر، پیامی روشن از هوشیاری و همدلی ملتی بود که در میانه نبرد با استکبار، لحظهای از آرمانهای خود عقبنشینی نخواهند کرد.