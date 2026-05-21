رئیس کمیسیون برنامه، بودجه و محاسبات مجلس با تأکید بر ضرورت بازتنظیم سیاست‌های اقتصادی کشور در شرایط جنگی موجود، گفت: دولت باید برای تأمین منابع پایدار، از ظرفیت مشارکت عمومی مردم و ایرانیان خارج از کشور استفاده کرده و همزمان سیاست‌های صرفه‌جویی در حوزه انرژی و کالا‌های مصرفی را با جدیت دنبال کند.

به گزارش خبرگزاری صداوسیما، غلامرضا تاجگردون با اشاره به پیام صوتی اخیر رئیس مجلس شورای اسلامی و محور‌های پنج‌گانه مطرح شده در آن، از جمله توجه به صرفه‌جویی در حوزه انرژی و استفاده از ظرفیت ایرانیان خارج از کشور، گفت: شرایط خاص کشور ایجاب می‌کند که برخی سیاست‌ها با تنظیمات جدیدی دنبال شوند. بالاخره منابع محدود است، اما خواسته‌ها و نیاز‌های مردم نامحدود و گسترده است و البته مردم نیز نیاز‌های واقعی دارند. در چنین شرایطی دو موضوع باید به صورت ویژه مورد توجه قرار گیرد؛ نخست افزایش و تأمین منابع جدید و دوم سیاست‌های صرفه‌جویی در مصرف انرژی.

نماینده مردم «گچساران» در مجلس شورای اسلامی با اشاره به حوزه تامین منابع مالی، تصریح کرد: بالاخره منابع دولت محدود است و به فروش نفت و مالیات‌ها معطوف می‌شود. در زمینه فروش نفت مردم آگاه به مسائل پیرامونی هستند و در حوزه مالیات‌ها هم اگر فشار مالیاتی بیش از اندازه افزایش پیدا کند، فشار مستقیم آن به مردم وارد خواهد شد. از سوی دیگر برای اینکه طرح ها متوقف نشوند، طرح‌های عمرانی نخوابد و بیکاری افزایش پیدا نکند، باید به سمت تأمین منابع مالی جدید حرکت کنیم.

رئیس کمیسیون برنامه، بودجه و محاسبات مجلس شورای اسلامی با تأکید بر نقش و مشارکت عمومی مردم در تامین منابع چه از داخل و چه از خارج کشور، اظهار کرد: تأمین منابع مالی جدید نیازمند مشارکت عمومی مردم است؛ چه مردم داخل کشور و چه ایرانیان خارج از کشور. فکر می‌کنم دولت امروز به نقطه‌ای رسیده که باید «قرارگاه‌های مردمی تأمین منابع مالی پایدار» را شکل دهد؛ یعنی بانک مرکزی باید یک پشتوانه مردمی دیگر برای تأمین منابع داشته باشد؛ چه از جانب افرادی که در داخل کشور منابع دارند و چه ایرانیان عزیز خارج از کشور که امروز می‌توانند به اقتصاد کشورشان کمک کنند و از اقتصاد ایران حمایت داشته باشند. البته دولت و سیاست‌های مجلس نیز باید بتوانند اطمینان خاطر لازم را برای سرمایه‌گذاران فراهم کنند تا سرمایه‌گذاری و مشارکت اقتصادی با امنیت و اعتماد بیشتری انجام شود.

تاجگردون در ادامه با اشاره به ضرورت صرفه‌جویی در مصرف انرژی و سایر کالا‌های مصرفی گفت: موضوع دیگر، صرفه‌جویی است. ایران کشوری است که به هر دلیلی، همانند بسیاری از کشور‌های نفتی، در بخش قابل توجهی از آیتم‌های مصرفی، سهم مصرف بالایی دارد. صرفه‌جویی در حوزه‌هایی مانند انرژی، آب، برق و حتی دیگر کالا‌های مصرفی که امروز فشار اقتصادی بر کشور وارد می‌کنند، ضروری است.

رئیس کمیسیون برنامه، بودجه و محاسبات مجلس شورای اسلامی تأکید کرد: مردم در این زمینه می‌توانند نقش مؤثری ایفا کنند. مردمی که بیش از ۷۰ شب است در صحنه حضور دارند، مقاومت می‌کنند و در تمام عرصه‌ها حضور فعال دارند، حتماً در حوزه صرفه‌جویی نیز می‌توانند کمک‌کننده باشند و با رعایت الگو‌های مصرف، فشار بر اقتصاد کلان کشور را کاهش دهند.