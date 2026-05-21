هفته بیست و پنجم مسابقات لیگ دسته اول فوتبال باشگاه‌های کشور امروز (۳۱ اردیبهشت) آغاز می‌شود.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مرکز خلیج فارس، در بندرعباس تیم شناور سازی قشم از ساعت ۱۸ در ورزشگاه بدون تماشاگر خلیج‌فارس به مصاف نیروی زمینی تهران می‌رود.

دیگر نماینده هرمزگان، تیم پالایش نفت بندرعباس از ساعت ۱۵ و سی دقیقه در تبریز به مصاف تیم کارا گستر (مس سونگون) این شهر می‌رود.

در جدول رده بندی تیم پالایش نفت بندرعباس با ۲۹ امتیاز در جایگاه نهم و تیم شناورسازی قشم با ۲۳ امتیاز در مکان چهاردهم جدول هیجده تیمی قرار دارند.