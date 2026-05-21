«تعهد حسن»، «راز هانری پیک»، «قلبها با خبر از عاطفهاند»، «ترافیک» و «رقصنده با گرگ ها»، از جمله فیلمهای است که امروز از شبکههای تلویزیون پخش میشود.
به گزارش خبرگزاری صداوسیما، فیلم سینمایی «تعهد حسن» به کارگردانی «سمیح کاپلان اوغلو»، ساعت ۲۳:۰۰، از شبکه یک پخش می شود.
این فیلم با بازی اوموت کاراداغ، ماهیر گونشیرای و بدیر بدیر؛ داستان حسن را روایت میکند که قرار است تیر برقی از وسط زمینش رد شود. او که روابط زیادی با قاضی محلی و شهرداری دارد، تلاش میکند تیر برق را جا به جا کرده و آن را از زمین برادر بیمارش رد کند. در همین حین نام حسن برای حج در میآید، حالا او باید به سراغ تک تک کسانی که به آنها بدی کرده برود و از آنها حلایت بطلبد، اما ...
فیلم سینمایی «تلما» به کارگردانی «جاش مارگولین»، ساعت ۱۰:۰۰، از شبکه سه پخش میشود.
این فیلم با بازی جون اسکویب، فرد هچینگر، پارکر پوزی، کلارک گرگ، هیلدا بولور، چیس کیم و کارول سیترون؛ درباره تلما پیرزن نود و سه سالهای است که به خاطر تنهایی، نوه اش دنی در خانه او زندگی میکند. تلما علاقه زیادی به یادگیری کامپیوتر دارد و دوست دارد مستقل باشد. تا این که یک روز فردی با او تماس میگیرد و میگوید دنی در زندان است و باید ده هزار دلار واریز شود تا دنی آزاد گردد. تلما که ناتوان است به خاطر ترس و نگرانی ده هزار دلار را واریز میکند و مدت زیادی نمیگذرد که متوجه میشود از او کلاهبرداری شده است. پدر و مادر دنی تصمیم میگیرند بیخیال ماجرای کلاهبرداری شوند و بیشتر مراقب تلما باشند. اما تلما تسلیم نمیشود و تصمیم میگیرد خودش پولش را پس بگیرد و ...
فیلم سینمایی «راز هانری پیک» به کارگردانی «رمی بزانکون»، ساعت ۲۰:۳۰، از شبکه چهار پخش می شود.
در این فیلم با بازی فابریس لوچینی، کامی کاتن و آلیس اسازاز خواهیم دید: ویراستاری جوان در کتابخانه دور افتادهای که در آن نسخههای داستانهای نپذیرفته شده برای چاپ نگهداری میشود به یک داستان بر میخورد که در نوع خود یک شاهکار ادبی است. نویسنده این داستان شخصی به نام هانری پیک است که یک پیتزا فروشی داشته و دو سال پیش فوت شده. خانواده او از این که او داستان مینوشته بی اطلاع بودند. او موفق به چاپ اثر شده و کتاب با اقبال گستردهای رو به رو میشود. اما مجری یک برنامه تلویزیونی که یک منتقد ادبی کار کشته است به این که نویسنده کتاب هانری پیک پیتزا فروش باشد باور ندارد و برای رسیدن به حقیقت راهی محل سکونت هانری پیک میشود که ...
پویانممایی سینمایی «گوی اژدها: ابر قهرمان» به کارگردانی «تتسورو کوداما»، ساعت ۰۹:۰۰، از شبکه تهران پخش میشود.
در این پویانمایی با بازی ماساکو نوزاوا و توشیو فوروکوا خواهیم دید: رد ریبون نام یک شرکت به فرماندهی فرمانده رد است که کارهای شرورانهای انجام میدهد و میخواهد که تمام پولهای دنیا را صاحب شود. او دانشمندی به نام گرو را استخدام کرده است که توسط اندرویدی که خودش ساخته کشته میشود. سالها بعد مایانتا صاحب شرکت رد شده است و با نوه دکتر گرو دکتر هدو ملاقات میکند و او را استخدام میکند تا شانسشان را دوباره امتحان کنند. دکتر هدو دو اندروید قوی به نام مایا ساخته که به انها کمک نماید. پیکولو و سان گوهان متوجه شدهاند که علاوه بر مایاها اندروید قوی تری به نام سل مکس نیز ساخته شده و میخواهند که جلوی آنها را بگیرند و نبرد سهمگینی بین مایاها و پیکولو و سان گوهان در میگیرد. مایاها دختر سان گوهان را دزدیدهاند و ...
فیلم تلویزیونی «قلبها با خبر از عاطفهاند» به کارگردانی «جمشید محمودی»، ساعت ۱۳:۳۰، از شبکه تهران پخش میشود.
این فیلم داستان نفیسه دختر آقای صمدی است که به تازگی نامزد کرده و در آستانه ازدواج است، او در بیمارستان به عنوان پرستار مشغول به کار میشود؛ و این حضور در بیمارستان و همراه شدنش با خانواده بیمارانی که نیاز به پیوند اعضا دارند باعث میشود نفیسه تلاش کند خانوادههایی را که بیمار مرگ مغزی دارند برای اهدای عضو راضی کند که ...
داریوش کاردان، بیتا سحرخیز، روح الله کمانی و زهره حمیدی در فیلم سینمایی «قلبها باخبر از عاطفهاند» هنرنمایی کردهاند.
فیلم سینمایی «ترافیک» به کارگردانی «راجش پیلای»، ساعت ۱۷:۰۰، از شبکه نمایش پخش میشود.
در این فیلم با بازی مانوج باجایی، جیمی شرجیل و پرانسیجیت چاتاراجی خواهیم دید: در ترافیک یک روز عادی در یکی از شهرهای هند تصادف وحشتناکی رخ میدهد و پسر جوانی که در شرف ازدواج است دچار مرگ مغزی میشود. از طرفی دختر یکی از بازیگران معروف کشور به پیوند قلب احتیاج دارد و در آستانه مرگ است. والدین دختر در حالت استیصال با اصرار و التماسهای بسیار موفق میشوند تا والدین پسر را راضی کنند که کلیه پسرشان را به دختر بچه اهدا کنند. با انجام عمل جداسازی قلب، عملیات انتقال به بیمارستان محل بستری شدن دختر بچه آغاز میشود. در این میان ماجراهای پر دردسر مختلفی پیش میآید که سلامت قلب و موفقیت عمل پیوند را به خطر بیاندازد، اما ...
فیلم سینمایی «رقصنده با گرگ ها» به کارگردانی «کوین کاستنر»، ساعت ۱۹:۰۰، پخش میشود.
در این فیلم با بازی کوین کاستنر، مری مک دانل، گراهام گرین و رادنیای گرانت خواهیم دید: یک ستوان آمریکایی به نام جان دانبار بعد از شرکت در جنگ و نشان دادن شجاعت خود به مأموریت در سرزمین سرخ پوستان غرب آمریکا میرود. او به مرور زمان با سرخپوستها ارتباط نزدیک و صمیمی برقرار میکند و عامل این ارتباط هم زنی سفیدپوست است که چند سرخپوست خشن در زمان کودکی پدر و مادرش را به قتل رساندند و حال وضعیت روانی مناسبی ندارد. دانبار را در زمان تنهایی یک گرگ همراهی میکند و ...
فیلم سینمایی «بودن یا نبودن» به کارگردانی «کیانوش عیاری»، ساعت ۲۱:۰۰، از شبکه نمایش پخش میشود.
داستان این فیلم ماجرای دختر جوانی به اسم آنیک است که نیاز به پیوند قلب دارد. در طرف دیگر پسر جوانی وجود دارد که دچار ضربه مغزی شده است و قرار است قلب او را به آنیک پیوند بزنند. اما خانواده پسر گمان میکنند که پسرشان زنده است و ...
زنده یاد عسل بدیعی، فرهاد شریفی، حسین ایلبیگی، نورعلی لطفی، مریم بوبانی، لوریک میناسیان، یدالله تیموری، نورالدین اعلمی، بیتا بادران، کتایون جهانگیری و چکامه چمنماه در فیلم سینمایی «بودن یا نبودن» به ایفای نقش پرداختهاند.
فیلم سینمایی جدید «بازگشت» به کارگردانی «آدریان ته»، ساعت ۲۳:۰۰، از شبکه نمایش پخش میشود.
داستان این فیلم با بازی بتو کوسیری، شیکین کمال، حسنول رحمت، وانی دا عمران و آژهان رانی؛ درباره عقیل، افسر پلیسی است که پس از مرگ همسر و پسرش در تصادف، از توانایی سفر به گذشته استفاده میکند. هر سفر، بخشی از عمرش را میگیرد. او گذشته را تغییر میدهد تا خانواده را نجات دهد، اما ...
پویانمایی «اختانوردان و غارهای زیردریایی» به کارگردانی «بلر سیمونز»، ساعت ۱۴:۰۰، از شبکه کودک پخش خواهد شد.
در این پویانمایی خواهیم دید: اختانوردها با پیمایش در مجموعه غارهای چالشبرانگیز، ماجراجویی زیر آب را آغاز میکنند تا به یک هشتپای کوچک کمک کنند تا به خانه خود در دریای کارائیب باز گردد. پسو و کاپیتان برای همراهی کوبا به زیر دریا رفتند و در غارهای زیر دریا گم شدند، اما با کمک اختانوردان و تلاش همدیگر نجات پیدا کردند و ...
پویانمایی سینمایی «افسانه یک خرگوش» به کارگردانی «داک دانگ»، ساعت ۱۷:۰۰، از شبکه امید پخش خواهد شد.
داستان این پویانمایی درباره خرگوشی چاق و مهربان به نام فو است که به عنوان قهرمان و جانشین استاد بزرگ شیفو شناخته میشود. او تمام قدرتهای رزمی استاد را به ارث برده و از آنها برای کمک به ضعیفان استفاده میکند. ماجرا زمانی آغاز میشود که فو، یک گوزن مرموز را از دست گروهی از مهاجمان نقابدار نجات میدهد. او گوزن را به مدرسه کنگفو میبرد و در آنجا متوجه میشود که این گوزن، محافظِ بلور آتش است؛ یک قطعه باستانی و فوقالعاده قدرتمند که میتواند انرژی بیپایانی تولید کند، اما اگر در دست افراد بدجنس قرار بگیرد، دنیا را به نابودی میکشاند. دشمنان که به دنبال به دست آوردن قدرت بلور آتش هستند، موفق میشوند آن را بربایند. هدف آنها استفاده از انرژی بلور برای فعال کردن یک ماشین جنگی عظیم و مکانیکی است که با آن میتوانند تمام سرزمینها را تسخیر کنند. فو به همراه دوستان وفادارش، از جمله پونی (دختر استاد شیفو) و بیگی، راهی یک سفر خطرناک میشوند تا بلور را پس بگیرند، اما ...
پویانمایی سینمایی «ماشینها ۳» به کارگردانی «برایان فی»، ساعت ۱۳:۰۰، از شبکه فراتر پخش می شود.
در این پویانمایی خواهیم دید: مک کوئین رعدآسا عنوان قهرمانی خود را در خطر میبیند، چرا که به تازگی ماشینهای نسل جدیدی وارد بورس قهرمانی شدهاند. رقیبان سرسختی، چون بریچ یاردلی، بابی سویفت و جکسون استورم و این زنگ خطری است که او خود را بیش از پیش آماده رقابت کند. مککوئین که قصد دارد به همه ثابت کند هنوز هم بهترین ماشین مسابقه در جهان است، در این راه از مارلین کمک میگیرد ...