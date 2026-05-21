به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای مازندران، بهرام لطف‌اله‌نیا سرپرست مدیریت جهاد کشاورزی شهرستان محمودآباد از بهره‌گیری از پنل‌های خورشیدی برای پمپاژ آب چاه‌های سطحی در مزارع این شهرستان خبر داد؛ و گفت: این طرح با حضور کشاورزان پیشرو و فعالان بخش کشاورزی در روستای رودپشت مورد بررسی و اجرا قرار گرفت و هدف اصلی، کاهش هزینه‌ها، وابستگی به سوخت‌های فسیلی و حرکت به سمت کشاورزی پایدار است.

وی افزود: استفاده از سامانه‌های خورشیدی در تأمین انرژی مورد نیاز پمپاژ آب، ضمن کاهش وابستگی به سوخت‌های فسیلی، زمینه صرفه‌جویی اقتصادی و افزایش پایداری تولید را برای بهره‌برداران فراهم می‌کند.

لطف‌اله‌نیا گفت: توسعه منابع پاک و تجدیدپذیر علاوه بر کاهش هزینه‌ها، در حفظ محیط زیست، کاهش آلاینده‌ها و تقویت خودکفایی اقتصادی بهره‌برداران نقش مؤثری دارد و این مدیریت، گسترش چنین فناوری‌هایی را در سطح مزارع شهرستان دنبال می‌کند.

این برنامه با حضور امام جمعه بخش سرخ‌رود و تدریس عبدی از مرکز آموزش فنی و حرفه‌ای شهرستان نور، در محل نصب سامانه سلول خورشیدی واقع در زمین غلامعباس دریایی برگزار شد و کشاورزان از نزدیک با نحوه عملکرد، شرایط فنی، میزان نوردهی مناسب و الزامات اقلیمی این سامانه آشنا شدند.