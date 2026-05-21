متین عادل از کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان بشرویه برگزیده هشتمین مهرواره ملی با خدا حرف بزن «با خدا حرف بزن» شد.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما خراسان جنوبی، مدیرکل کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان خراسان جنوبی گفت: متین عادل از کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان بشرویه برگزیده هشتمین مهرواره ملی با «با خدا حرف بزن» در بخش شعر نوجوان شد.
مظهری افزود: در این دوره از مهرواره، هئیت داوران پس از داوری ۴هزار و ۱۸۰ اثر در بخشهای مختلف شامل قصهگویی، پادکست، اذان، فیلم کوتاه ۱۰۰ ثانیهای، نقاشی، خوشنویسی، شعر نوجوان، داستان کوتاه و دلنوشته، ۵۸ اثر را به عنوان آثار برگزیده انتخاب کردند، که در آئین پایانی از برگزیدگان به صورت برخط تجلیل شد.
وی گفت: این رویداد در راستای پرورش خلاقیت، افزایش آرامش روحی، تقویت حس دینی و ارتقای نشاط معنوی در گروههای کودک، نوجوان، بزرگسال و خانواده با مشارکت ستاد اقامه نماز استان خراسان شمالی و به همت کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان خراسان شمالی برگزار شد.