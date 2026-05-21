پخش زنده
امروز: -
گرامیداشت دومین سالگرد شهادت آیت الله رئیسی و همراهان ایشان در حسینیه امیرچقماق یزد برگزار شد.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مرکز یزد، این مراسم با حضور نماینده ولی فقیه در استان و امام جمعه یزد، استاندار یزد، وزیر راه و شهرسازی دولت شهید رئیسی، جمعی از مسئولان و قشرهای مختلف مردم در حسینیه امیرچقماق یزد برگزار شد.
استاندار در این مراسم با اشاره به خدمات ارزشمند شهید رئیسی در طول سالهای خدمت خود گفت: این مرد همواره دغدغه خدمت به مردم را داشت و در مسیر خدمت به مردم نیز به شهادت رسید.
محمدرضا بابایی افزود: کسی که در مسیر خدمت به مردم قدم بگذرد و در این مسیر جان خود را از دست بدهد، اجرا او نزد خداوند محفوظ است.
وزیر سابق راه و شهرسازی نیز با بیان اینکه شهید رئیسی بدون لکنت حرف میزد، تصریح کرد: این شهید بزرگوار اعتبار بین المللی ایران را افزایش داد. شهید رئیسی یک مسئول تراز حکومت و مدیری پاکدست، ساده زیست و پرکار و جهادی بود.
بذرپاش گفت: شهید رئیس به ظرفیتهای داخلی و مردمش باور و اعتماد داشت ودولتش هم دولت کار و امید بود.
وی ادامه داد: وی تلاشهای زیادی برای ریشه کن کردن ویروس کرونا در کشور انجام داد، صادرات نفت را به حد قابل قبولی افزایش داد و در راستای بی اثر شدن تحریمها تلاشهای فراوانی انجام داد.