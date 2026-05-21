به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای مازندران، معاون وزیر راه و مدیرعامل شرکت ساخت و توسعه زیربنا‌های حمل و نقل کشور امروز در جریان بازدید از طرح ملی آزادراه قائم شهر به ساری با تاکید بر ضرورت تغییر و اصلاح ساختار سهامداری این طرح گفت: کندی و رکود روند اجرای این طرح از چالش‌های اصلی این طرح ملی در استان مازندران است که با جلب سرمایه گذاران جدید با اولویت بومی در کنار دولت و شرکت سازنده مجری، زمینه برون رفت از شرایط موجود برای تسهیل و تسریع در انجام آزادراه قائم شهر به ساری هموار خواهد شد.

بازوند، روند فعلی اجرای طرح آزادراه قائمشهر- ساری را غیرقابل قبول و به نوعی تعطیل شده اعلام کرد و افزود: با تعیین تکلیف ساختار سهامداری و تامین منابع اعتباری این طرح از وضعیت موجود خارج و در مسیر اجرا قرار می‌گیرد.

صالح، مدیرعامل شرکت احداث و بهره برداری طرح آزادراه قائم شهر به ساری هم با اشاره به مسیر حدود ۴۵ کیلومتری این آزادراه گفت: تاکنون با انجام ۹۰ درصدی مطالعات و طراحی و ۵۰ درصدی تملک اراضی ۱۵ درصد عملیات این طرح اجرایی شد.

وی اعتبار پیش بینی شده پروژه ملی آزادراه قائم شهر به سالاری را ۲۶ همت اعلام کرد و افزود: با اجرا و تکمیل و بهره برداری آن ضمن کاهش ۵۰درصدی زمان سفر و کاهش ۲۰درصدی تصادفات و تلفات جاده‌ای و کاهش استهلاک خودرو‌های عبوری و حفظ محیط زیست، میزان مصرف سوخت خودرو‌ها سالیانه ۶۰ میلیون لیتر کاهش خواهد یافت.

مدیرعامل شرکت احداث و بهره برداری آزادراه قائم شهر به ساری اظهار امیدواری کرد: با حمایت دولت در تامین منابع اعتباری، قطعه نخست این پروژه تا مسافت ۲۶ کیلومتر از قائم شهر به ساری تا سال ۱۴۰۷ و قسمت دوم پروژه از ساری تا نکا تا سال ۱۴۰۸ تکمیل و آماده بهره برداری خواهد شد.

عباسی نماینده مردم قائم شهر، سوادکوه، سوادکوه شمالی، سیمرغ و جویبار در مجلس، آزادراه قائم شهر به ساری را یک پروژه فراملی دانست که با توسعه و اتصال آن به بندر امیرآباد تحول شگرفی در کریدور منطقه‌ای با کشور‌های همسایه شمالی ایجاد خواهد شد.

وی با قدردانی از همکاری مردم در کمک به تملک اراضی منطقه از روند لاک پشتی اجرای این پروژه انتقاد کرد و بر ضرورت اهتمام جدی‌تر مسئولان استانی و ملی در تامین اعتبار و سرعت بخشی پروژه تاکید کرد.

دادبود معاون هماهنگی امور عمرانی استانداری مازندران با قدردانی از حمایت دولت و عنایت استاندار مازندران در اجرای پروژه‌های عمرانی، آمادگی استان رادر سرعت بخشی پروژه آزاد راه قائم شهر به ساری اعلام کرد.

همچنین بهره گیری از ظرفیت ریلی در حمل مصالح مورد نیاز از معادن منطقه به محل پروژه آزادراه قائم شهر- ساری از راهکار‌های عملی مناسب در تسهیل و تسریع روند اجرای این طرح ملی است که با همکاری راه آهن ناحیه شمال با شرکت مجری احداث و بهره برداری پروژه در حال انجام است.