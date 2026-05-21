استاندار آذربایجان شرقی با قدردانی از خانواده‌های گرانقدر شهدای جنگ تحمیلی سوم گفت:این شهدای عزیز با اهدای جان خودشان دشمن را از دستیابی به اهداف شوم خود مایوس کردند و خون این شهدای گرانقدر ضامن عزت و استقلال کشور ماست.

خون شهدا ضامن عزت و استقلال ماست

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مرکز آذربایجان شرقی، بهرام سرمست در آیین تجلیل از خانواده‌های گرانقدر شهدای جنگ تحمیلی سوم گفت: در جمع خانواده‌های شهدا سخن گفتن بسیار سخت است اما ما تلاش می‌کنیم به مسئولیت خودمان در دولت برای پشتیبانی از مردم و نیرو‌های مسلح عمل کنیم. ما در این جنگ ظالمانه عزیزترین افراد کشور از جمله مقام معظم رهبری را از دست دادیم.

وی با بیان اینکه آذربایجان شرقی از بزرگترین اهداف دشمن آمریکایی - صهیونیستی در جنگ اخیر بود ادامه داد:در طول جنگ تحمیلی سوم بیش از ۶۰۰ بار حمله به ۳۰۰ نقطه آذربایجان شرقی توسط دشمن آمریکایی - صهیونیستی انجام شد و در این حملات بیش از ۲۰۰۰ بمب و موشک به مناطق مختلف آذربایجان شرقی برخورد کرد.

سرمست با تجلیل از پشتیبانی مردم آگاه ایران از عزت، استقلال و تمامیت ارضی ایران گفت: بعد از این جنگ، مردم آگاهانه پای کار ایران آمدند و با حضور در میادین و خیابان‌ها از کشور در برابر هجوم دشمنان دفاع کردند.

وی با بیان تلاش‌های دولت و مدیریت استان در طول جنگ تحمیلی سوم اضافه کرد: دولت تلاش کرد در طول دوره این جنگ و پس از آن کمبودی نباشد. با وجود اینکه جمعیت آذربایجان شرقی در طول جنگ اخیر ۴۰ درصد افزایش داشت، اما کمترین کمبود و اخلالی در کار مردم و تامین نیاز‌های اساسی استان پیش نیامد.

استاندار آذربایجان شرقی گفت: ما قدردان شهدای عزیزمان هستیم؛ این عزیزان با اهدای جان خودشان دشمن را از دستیابی به اهداف شوم خود مایوس کردند و عزت امروز ما مدیون خون پاک شهدا است و خون این شهدای گرانقدر ضامن عزت و استقلال کشور ماست.

گفتنی است در پایان این مراسم از خانواده‌های گرامی شهدا با اهدای هدایایی از سوی بیت آیت‌ الله العظمی سیستانی در نجف اشرف قدردانی به عمل آمد.