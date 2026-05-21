

به گزارش گروه ورزشی خبرگزاری صدا و سیما، برنامه هفته ۲۵ لیگ یک فوتبال به این شرح است:

پنج شنبه ۳۱ اردیبهشت :

کارا گستر - پالایش نفت بندرعباس - ساعت ۱۵:۳۰

فرد البرز - پارس جنوبی جم - ساعت ۱۶:۳۰

داماش گیلان - بعثت کرمانشاه - ساعت ۱۶:۳۰

هوادار - صنعت نفت آبادان - ساعت ۱۶:۴۵

مس شهر بابک - شهرداری نوشهر - ساعت ۱۶:۴۵

نساجی مازندران - نود ارومیه - ساعت ۱۶:۴۵

آریو اسلامشهر - مس کرمان - ساعت ۱۷:۰۰

شناورسازی قشم - نیروی زمینی - ساعت ۱۸:۰۰

نفت و گاز گچساران - سایپا - ساعت ۱۸:۳۰





در جدول تیم مس شهر بابک با ۵۰ امتیاز در صدر قرار دارد و تیم‌های نساجی مازندران با ۴۷، صنعت نفت با ۴۲، سایپا با ۳۹ و پارس جنوبی جم با ۳۳ امتیاز در رده‌های دوم تا پنجم قرار دارند.