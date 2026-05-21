مسابقات هفته ۲۵ لیگ دسته یک فوتبال باشگاههای کشور، امروز در شهرهای مختلف برگزار میشود.
به گزارش گروه ورزشی خبرگزاری صدا و سیما، برنامه هفته ۲۵ لیگ یک فوتبال به این شرح است:
پنج شنبه ۳۱ اردیبهشت :
کارا گستر - پالایش نفت بندرعباس - ساعت ۱۵:۳۰
فرد البرز - پارس جنوبی جم - ساعت ۱۶:۳۰
داماش گیلان - بعثت کرمانشاه - ساعت ۱۶:۳۰
هوادار - صنعت نفت آبادان - ساعت ۱۶:۴۵
مس شهر بابک - شهرداری نوشهر - ساعت ۱۶:۴۵
نساجی مازندران - نود ارومیه - ساعت ۱۶:۴۵
آریو اسلامشهر - مس کرمان - ساعت ۱۷:۰۰
شناورسازی قشم - نیروی زمینی - ساعت ۱۸:۰۰
نفت و گاز گچساران - سایپا - ساعت ۱۸:۳۰
در جدول تیم مس شهر بابک با ۵۰ امتیاز در صدر قرار دارد و تیمهای نساجی مازندران با ۴۷، صنعت نفت با ۴۲، سایپا با ۳۹ و پارس جنوبی جم با ۳۳ امتیاز در ردههای دوم تا پنجم قرار دارند.