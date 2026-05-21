هشتاد و یکمین اجتماع شبانه مردم شهرستان بهارستان با حضور پرشور و منسجم شهروندان در پارک حاشیه میدان امام خامنهای (مدظلهالعالی) شهر گلستان برگزار شد.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، در این گردهمایی که با رویکردی حماسی همراه بود، شرکتکنندگان با تأکید بر جایگاه والای کشورمان در عرصه بینالمللی، ایران را به عنوان «ابرقدرت چهارم جهان» معرفی کردند.
شهروندان حاضر در این تجمع، با اشاره به مؤلفههای قدرت ملی، جمعیت ۹۰ میلیونی، حضور همیشگی مردم در صحنههای حساس و وجود بیش از ۳۰ میلیون نیروی جانفدا و پایکار را از جمله ویژگیهای بارز این ابرقدرت جدید خواندند.
همچنین در حاشیه این مراسم، شرکتکنندگان بر اهمیت موقعیت ژئوپلیتیک ایران، تسلط بر تنگه استراتژیک هرمز و دستیابی به برترین قدرت بومی نظامی به عنوان ستونهای اصلی اقتدار کشور تأکید کردند. این تجمع با ابراز غرور و افتخار مردم به هویت ایرانی و عزم آنها برای تداوم مسیر پیشرفت کشور به پایان رسید.