در سالهای گذشته بیش از ۶۵ طرح تحقیقاتی در حوزههای مختلف کشاورزی و منابع طبیعی استان با تمرکز بر چالش کمآبی، سازگاری با اقلیم خشک و ارتقای بهرهوری تولید اجرا شده است.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما خراسان جنوبی، رئیس مرکز تحقیقات و آموزش کشاورزی و منابع طبیعی خراسان جنوبی با اشاره به اجرای دهها طرح پژوهشی در حوزه کشاورزی و منابع طبیعی گفت: توسعه ارقام مقاوم به خشکی، معرفی گیاهان کمآببر، اجرای طرحهای افزایش بهرهوری آب و حرکت به سمت کشاورزی دانشبنیان، مهمترین راهبردهای علمی استان برای مقابله با بحران خشکسالی و پایداری تولید در خراسان جنوبی است.
مقری فریز با اشاره به مهمترین دستاوردهای پژوهشی این مرکز در سالهای اخیر گفت: در سالهای گذشته بیش از ۶۵ طرح تحقیقاتی در حوزههای مختلف کشاورزی و منابع طبیعی اجرا شده که بخش قابل توجهی از آنها بر حل چالش کمآبی، سازگاری با اقلیم خشک و ارتقای بهرهوری تولید متمرکز بوده است.
وی افزود: یکی از مهمترین محورهای فعالیت مرکز، مشارکت در معرفی ارقام جدید محصولات زراعی و باغی سازگار با شرایط اقلیمی استان بوده است.
رئیس مرکز تحقیقات و آموزش کشاورزی و منابع طبیعی استان گفت: در این راستا بیش از ۳۰ رقم گندم متحمل به خشکی، شوری و تنشهای محیطی معرفی شده و همچنین پنج رقم سورگوم علوفهای و دانهای، هفت رقم ارزن، دو رقم عناب ممتاز و ارقام جدیدی از پنبه، زیره سبز و گیاهان دارویی مورد ارزیابی و معرفی قرار گرفتهاند.
مقری فریز گفت: احداث نخستین باغ متراکم پیوندی عناب، ایجاد مجموعه ارقام انار و عناب و اجرای پژوهشهای نژادی و تولید هستههای اولیه بذر محصولات زراعی از دیگر اقدامات مهم این مرکز به شمار میرود.
وی با اشاره به نقش علم و فناوری در تغییر الگوی کشت استان افزود: شرایط اقلیمی، منابع آب، ویژگیهای خاک، آفات، بیماریها، ظرفیتهای محیطی و دانش کشاورزان، همگی در تعیین الگوی کشت مؤثرند و پژوهشهای کاربردی مرکز توانسته نقش مهمی در اصلاح و تغییر الگوی کشت استان ایفا کند.
رئیس مرکز تحقیقات و آموزش کشاورزی و منابع طبیعی استان گفت: معرفی گیاهان کمآببر از جمله سورگوم، ارزن و برخی گیاهان دارویی مقاوم به تنش آبی، بخشی از راهبرد علمی استان برای مقابله با خشکسالی است.
مقری فریز درباره اجرای نتایج تحقیقات در مزارع استان گفت: بخش مهمی از یافتههای پژوهشی وارد عرصه تولید شده و کشاورزان امروز از ارقام جدید گندم، جو، ارزن و گیاهان مقاوم استفاده میکنند.
وی افزود: تدوین دستورالعملهای علمی برای کنترل آفات مهمی همچون زنگ زرشک و برخی بیماریهای گیاهی نیز توانسته خسارات قابل توجهی را در مزارع و باغات استان کاهش دهد.
رئیس مرکز تحقیقات و آموزش کشاورزی و منابع طبیعی خراسان جنوبی یکی از چالشهای اصلی انتقال یافتههای پژوهشی به کشاورزان را نبود نگاه اقتصادی و تولیدمحور در برخی سطوح مدیریتی دانست و گفت: کمبود نیروهای متخصص ترویجی و اجرای پروژههای غیرپیوسته از دیگر موانع توسعه دانش در بخش کشاورزی است.
مقری فریز با تأکید بر تعامل نزدیک میان محققان و بهرهبرداران گفت: در سالهای اخیر نشستهای تخصصی، روز مزرعه، بازدیدهای میدانی و برنامههای ترویجی متعددی برای انتقال دانش فنی به کشاورزان برگزار شده و سطح همکاری میان محققان و بهرهبرداران افزایش یافته است.
وی دخصوص نقش این مرکز در مدیریت بحران خشکسالی افزود: خراسان جنوبی به دلیل اقلیم گرم و خشک و تداوم خشکسالی، نیازمند راهکارهای علمی و عملیاتی است و مرکز تحقیقات تلاش کرده با توسعه پژوهشهای هدفمند، مسیر سازگاری کشاورزی استان با بحران کمآبی را هموار کند.
رئیس مرکز تحقیقات و آموزش کشاورزی و منابع طبیعی خراسان جنوبی گفت: توسعه ارقام مقاوم به خشکی، اصلاح الگوی مصرف آب، ترویج سامانههای نوین آبیاری، تحقیقات در حوزه گیاهان دارویی مقاوم به تنش آبی و ارتقای دانش کشاورزان از مهمترین اقدامات انجام شده در این حوزه است.
مقری فریز از اجرای چندین طرح برای افزایش بهرهوری آب در بخش کشاورزی خبر داد و گفت: بررسی ارقام مقاوم به تنشهای محیطی، توسعه گیاهان علوفهای کمآببر، مطالعه استفاده از پساب تصفیهشده در کشاورزی، اجرای طرحهای تغذیه مشارکتی گندم و جو و تعیین نیاز آبی محصولات راهبردی مانند زرشک، عناب و زعفران از جمله طرح های مهم در حال اجراست.
وی گفت: همچنین طرحهای مقایسهای برای انتخاب روشهای بهینه آبیاری در مناطق مختلف استان اجرا شده تا بهترین شیوه مصرف آب متناسب با شرایط خاک، کیفیت آب و نوع محصول انتخاب شود.