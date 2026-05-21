با حضور به موقع دستگاه‌های خدمات رسان، ۴۰ مسافر از سیلاب قلندرآباد فریمان نجات یافتند.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، مرکز خراسان رضوی ،فرماندار فریمان گفت: این حادثه عصر دیروز در پی گرفتار شدن یک دستگاه اتوبوس با ۴۰ مسافر که در حال بازگشت از منطقه گردشگری شاهان گرماب بود، در مسیل این محدوده رخ داد.

مهدی ناصری افزود: بلافاصله پس از اعلام این گزارش توسط فرماندهی انتظامی شهرستان، با اقدام جهادی نیرو‌های انتظامی و همکاری دهیاری، عملیات انتقال مسافران که بیشتر بانوان و کودکان بودند با موفقیت انجام شد و تمامی آنان به محل امنی در روستای کارغش قلندرآباد منتقل شدند.