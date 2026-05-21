پخش زنده
امروز: -
مشاور رهبر معظم انقلاب در امور بین الملل در پیامی نوشت: اکنون نقشه گذرگاههای منطقه را نه با تهدیدهای واشنگتن، بلکه با واقعیتهای میدانی تهران مینویسند.
به گزارش خبرگزاری صداوسیما، علی اکبر ولایتی مشاور رهبر معظم انقلاب در پیامی در فضای مجازی نوشت: ترامپ در دوگانه «تهدیدهای روزانه ایران» و «مشتریان عصبانی پمپبنزینهای آمریکا» گرفتار شده؛ او برای مهار تورم داخلی خود محتاج ثبات بازار و کاهش قیمت انرژی است.
از سوی دیگر، تغییر محاسبات در قفقاز و کمرنگ شدن واژه تحمیلی «گذرگاه ترامپ» (زنگزور)، نشان داد که اکنون نقشه گذرگاه های منطقه را نه با تهدیدهای واشنگتن، بلکه با واقعیتهای میدانی تهران مینویسند.