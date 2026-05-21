به گزارش خبرگزاری صداوسیما، علی اکبر ولایتی مشاور رهبر معظم انقلاب در پیامی در فضای مجازی نوشت: ترامپ در دوگانه «تهدید‌های روزانه ایران» و «مشتریان عصبانی پمپ‌بنزین‌های آمریکا» گرفتار شده؛ او برای مهار تورم داخلی خود محتاج ثبات بازار و کاهش قیمت انرژی است.

از سوی دیگر، تغییر محاسبات در قفقاز و کمرنگ شدن واژه تحمیلی «گذرگاه ترامپ» (زنگزور)، نشان داد که اکنون نقشه گذرگاه های منطقه را نه با تهدید‌های واشنگتن، بلکه با واقعیت‌های میدانی تهران می‌نویسند.