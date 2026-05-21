در شب هشتاد و یکم، میدان اصلی شهرری بار دیگر شاهد خروش مردمی بود که در پی شهادت حضرت آیت‌الله خامنه‌ای، با چشمانی اشک‌بار، اما گام‌هایی استوار، بر عهد ابدی خود با آرمان‌های امام امت و بیعت با حضرت آیت‌الله سید مجتبی خامنه‌ای تأکید کردند.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، در این اجتماع عظیم که با حضور خانواده‌های معظم شهدا، ایثارگران و جوانان مومن انقلابی برگزار شد، شعار‌های ای رهبر آزاده، راهت ادامه دارد و ما اهل کوفه نیستیم علی تنها بماند، در فضای معنوی شهرری طنین‌انداز شد. شرکت‌کنندگان با حمل تصاویری از امام خامنه‌ای و پرچم‌های سرخ مقاومت، نشان دادند که در هشتاد و یکمین شب این فراق، اراده ملت برای صیانت از نظام مقدس جمهوری اسلامی بیش از پیش صیقل یافته است.