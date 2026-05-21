به گزارش خبرگزاری صداوسیما، سروده فاطمه نانی‌زاد، شاعر، به مناسبت سالروز شهادت شهید رئیسی و شهدای پرواز اردیبهشت، منتشر شده است.

خبر برای دل خستگان چه سنگین است

خبر پر از مه و مبهم، خبر چه غمگین است

چه چشمه‌ها که به جوش آمده است در چشمم

میان آینه‌ها خوشه‌های پروین است

چقدر کوه تو را زد صدا، سلامت داد

چقدر قله سرش پیش روت پایین است

چقدر تلخ شده. کاممان شب عیدی

اگر چه شهد شهادت همیشه شیرین است

چه روزگار غریبی‌ست سید ابراهیم

بگو بر آتش این غم چه چیز تسکین است

برای حضرت خورشید داغت آسان نیست

ببین که چهرهٔ ماهش چقدر پرچین است

تمام هفته تو را در لباس خدمت دید

و این لباس شهادت که جای تحسین است

چه آشناست در این روضه بیت‌های گریز

عبای سوخته، عمامه‌ای که خونین است