رسانههای رژیم صهیونیستی از شکلگیری بحرانی عمیق و ساختاری در بدنه نظامی این رژیم پرده برداشته و گزارش دادند: ارتش این رژیم با کمبود بزرگ و بیسابقهای در زمینه قوا و نیروی انسانی خود روبروست.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، بر اساس گزارش این رسانهها، فرماندهان و مقامات ارشد نظامی رژیم صهیونیستی درباره پیامدهای وخیم این وضع هشدار داده و تأکید کردهاند: حتی اقداماتی نظیر تمدید مدت زمان خدمت سربازی اجباری نیز نمیتواند این بحران عمیق کمبود نیرو را جبران کند.
این اعتراف صریح مقامات نظامی در حالی مطرح میشود که ارتش رژیم صهیونیستی به دلیل جنگ طولانیمدت در غزه و همچنین تحمل تلفات سنگین روزانه در پی عملیاتهای کوبنده حزبالله در جنوب لبنان ــ از جمله مجروح شدن ۱۰ نظامی صهیونیست تنها در روز گذشته ــ با فرسایش شدید نیروها و پدیده فرار سربازان از خدمت روبهرو شده است.
شبکه ۱۲ رژیم صهیونیستی هم ۲۸ اردیبهشت گزارش داد: مقامات ارتش این رژیم از واقعیت فرسایش عمیق در جبهههای جنگ و نیروهای نظامی سخن میگویند که ریشه در نیازهای عملیاتی مدیریت نبرد دارد.
این شبکه افزود: یکی دیگر از مشکلات و پیامدهای فرسایشی شدن جنگ و درگیریها خروج هزاران فرد زخمی از سیستم رزمی ارتش اسرائیل است.
پیش از آن نیز، شبکه ۱۳ اعلام کرد، حزبالله با موفقیت در دستیابی به اهداف و تعقیب ارتش اسرائیل موجب تحلیل رفتن نظامیان این رژیم و ضربه زدن به آن میشود.
روزنامه «هاآرتص» نیز پیش از آن اعلام کرد: گزارش ارتش از افزایش شدید شمار زیادی از سربازان در ترک خدمت نظامی است که ۸۰ درصد این مساله ناشی از مشکلات بهداشت روان است.
این روزنامه به نقل از منابعی در بخش بهداشت روان نظامی ارتش رژیم صهیونیستی گزارش داد: صهیونیستها به دلیل نگرانی از تأثیر منفی آن بر روحیه عمومی از انتشار آمار خودداری میکنند.
روزنامه هاآرتص ۵ اردیبهشت نیز در گزارشی هشدار داد: جنگ، میلیونها اسرائیلی را با آسیبهای روانی در سطح آسیبشناختی مواجه کرده و بعد از جنگ میزان اختلالات شدید روانی در این رژیم به شکل بیسابقهای افزایش یافته است.