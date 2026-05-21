بیش از ۱۴ میلیارد تومان تسهیلات اشتغال به مددجویان رامسری در سال ۱۴۰۴ پرداخت شد.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای مازندران، یزدان شریفی رییس کمیته امداد رامسر گفت: در سال گذشته ۱۴ میلیارد و ۴۵ میلیون تومان تسهیلات اشتغال به مددجویان تحت حمایت این شهرستان از منابع تبصره ۱۵ بانکهای عامل و صندوق قرض الحسنه امداد ولایت پرداخت شد.
وی با اشاره به اینکه در سال گذشته بیش از ۱۴ میلیارد تومان اعتبار جذب شد تصریح کرد: در سال گذشته ۱۰۹ فرصت شغلی برای مددجویان این شهرستان ایجاد شد..
شریفی با بیان اینکه تسهیلات اشتغال ارائه شده در بخشهای صنفی، کشاورزی، دامداری، خدماتی و مشاغل خانگی است افزود: علاوه بر پرداخت تسهیلات اشتغال، ۲۳۹ نفر نیز از آموزشهای فنی و حرفهای، آموزشهای پایدارسازی و مهارت تابستانه نوجوانان بهرهمند شدند.
رییس امداد رامسر گفت: همچنین ۴ نفر از مددجویان تحت حمایت در طرح کاریابی مشمول بیمه تامین اجتماعی شده و مشغول به کار شدند.
شریفی خاطرنشان کرد: در شهرستان رامسر ۱۷۱۲ خانوار تحت حمایت امداد بوده و از خدمات این نهاد بهرهمند هستند.