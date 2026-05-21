خبرگزاری یونهاپ به نقل از منابع دولتی کره جنوبی گزارش داد که شی جینپینگ رئیس جمهور چین هفته آینده به کره شمالی سفر خواهد کرد.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، یک منبع در دولت کره جنوبی به یونهاپ گفت که اخیرا یک تیم امنیتی چینی برای آماده‌سازی مقدمات سفر شی به کره شمالی، به پیونگ یانگ رفته بود.

دفتر ریاست جمهوری کره جنوبی پنجشنبه در بیانیه‌ای گفت که سئول انتظار دارد که شی در این سفر نقشی سازنده در امور مربوط به شبه‌جزیره کره ایفا کند.

در این بیانیه آمده است: دولت کره جنوبی تحولات مربوطه را رصد می‌کند. دولت امیدوار است که مناسبات میان کره شمالی و چین به نحوی انجام شود که به صلح و ثبات در شبه‌جزیره کره کمک کند.

کره جنوبی همچنین امیدوار است که پکن به میانجیگری در روابط میان دو کره کمک کند.

این سفر در حالی انجام می‌شود که شی هفته گذشته میزبان دونالد ترامپ رئیس جمهور آمریکا بود.

رویترز گزارش داد که شی تلاش خواهد کرد که به عنوان میانجی میان کیم جونگ اون رهبر کره شمالی و ترامپ عمل کند.

کیم در سال ۲۰۲۵ به پکن سفر و به همراه شی و ولادیمیر پوتین رئیس جمهور روسیه از یک رژه نظامی سان دید.

ترامپ در دوره اول ریاست جمهوری خود سه بار با کیم دیدار کرد. وی در ماه‌های گذشته اعلام کرده که برای ملاقاتی دیگر با رهبر کره شمالی آمادگی دارد.