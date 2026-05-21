رویداد یکروزه «روستا، فرصت، آینده» که پلی برای انتقال تجربه و شتاببخشی به توسعه پایدار است، در روستای زول شهرستان قائنات آغاز شد.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما خراسان جنوبی، معاون گردشگری، سرمایهگذاری و تأمین منابع ادارهکل میراثفرهنگی، گردشگری و صنایعدستی خراسان جنوبی از برگزاری رویداد یکروزه روستا، فرصت، آینده خبر داد و گفت: این رویداد کارگاه محور با هدف انتقال تجربههای موفق روستاهای خراسان جنوبی به سایر نقاط کمتر بهرهمند است.
عرب افزود: رویداد روستا، فرصت، آینده با تمرکز بر انتقال تجربههای موفق دو روستای شاخص خراسان جنوبی، اصفهک و خراشاد، امروز در روستای زول قاینات برگزار میشود و تلاش دارد الگوهای عملی و قابلاجرا را در اختیار روستاهای شهرستانهای قاینات و زیرکوه قرار دهد.
وی گفت: رویداد روستا، فرصت، آینده در دو بخش اصلی طراحی شده است، بخش نخست به انتقال تجربههای میدانی و عملی روستاهای موفق اختصاص دارد و در بخش دوم، کارگاه تخصصی توسعه روستایی برگزار میشود؛ کارگاهی که با رویکرد کاربردی و مسئلهمحور، به بررسی راهکارهای تقویت اقتصاد محلی، مشارکت اجتماعی و بهرهبرداری پایدار از ظرفیتهای بومی خواهد پرداخت.
معاون گردشگری، سرمایهگذاری و تأمین منابع ادارهکل میراثفرهنگی، گردشگری و صنایعدستی خراسان جنوبی افزود: کارشناسان حوزه توسعه معتقدند یکی از مهمترین عوامل موفقیت در برنامههای توسعه روستایی، یادگیری از تجربههای بومی و نزدیک به واقعیتهای منطقهای است وانتقال تجربه از روستاهایی که مسیر رشد و توانمندسازی را با موفقیت طی کردهاند، نهتنها از اتلاف منابع جلوگیری میکند، بلکه روند تصمیمگیری و اجرا را تسریع میبخشد.
عرب گفت: برگزاری این رویداد در دیگر شهرستانها نیز برنامه ریزی شده و به زودی اجرا خواهد شد.