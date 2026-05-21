منابع رسانه‌ای رسمی در سوریه از تجاوز جدید و حملات توپخانه‌ای ارتش رژیم صهیونیستی به مناطقی در جنوب این کشور خبر دادند.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، شبکه الجزیره گزارش داد که نیرو‌های ارتش اشغالگر صهیونیستی مستقر در منطقه «التل الاحمر الغربی»، حومه منطقه «التل الاحمر الشرقی» واقع در حومه القنیطره در جنوب سوریه را هدف قرار دادند.

در این حمله تجاوزکارانه، ارتش رژیم صهیونیستی ۳ گلوله توپ را به سوی این منطقه در جنوب سوریه شلیک کرده است.

نظامیان رژیم صهیونیستی دوشنبه شب نیز وارد منطقه وادی جمله در استان درعا شدند و به سوی زمین‌های کشاورزی منطقه تیراندازی کرده‌اند.

این ششمین تجاوز ثبت شده نظامیان رژیم صهیونیستی به خاک سوریه در روز دوشنبه است.

صبح دوشنبه شماری از شهرک نشین‌های صهیونیست وارد خاک سوریه شده و خواستار شهرک سازی در این مناطق شدند.

ارتش رژیم صهیونیستی در بیانیه‌ای اعلام کرد که ۳۰ شهرک نشین را از خاک سوریه به داخل فلسطین اشغالی بازگردانده است.

روز یکشنبه نیز نیرو‌ها و خودرو‌های رژیم اشغالگر اسرائیل به روستای صیدا الحانوت و اطراف روستای المعلقه در حومه قنیطره جنوبی در سوریه یورش بردند.

در ماه آوریل ۲۵۴ مورد نقض حاکمیت سوریه از سوی رژیم اسرائیل ثبت شده که پس از ماه مارس، دومین آمار بالای ماهانه از ابتدای سال جاری میلادی است.

این گزارش حاکی از آن است که استان القنیطره با ۲۱۳ مورد، بیشترین سهم از این تجاوزات را به خود اختصاص داده است.

فعالیت‌های نظامی صهیونیست‌ها در القنیطره، شامل پیشروی‌های زمینی، یورش به منازل و ایجاد ایست‌بازرسی‌های موقت بوده است.