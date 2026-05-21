در هشتاد و یکمین شب پس از شهادت مظلومانه رهبر فقید انقلاب، مردم ولایت‌مدار شهرستان پردیس با تجمعی پرشور، ضمن سوگواری در فراق امام امت، بر میثاق ابدی خود با آرمان‌های انقلاب و بیعت با حضرت آیت‌الله سید مجتبی خامنه‌ای تأکید کردند.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، شهر پردیس، امشب و در هشتاد و یکمین شب پس از عروج ملکوتی حضرت آیت‌الله خامنه‌ای، به کانون جوشان عشق و دلدادگی به ولایت تبدیل شد.

اقشار مختلف مردم، از نخبگان و جوانان تا خانواده‌های معظم شهدا و ایثارگران، امشب با حضور گسترده در میادین اصلی و مساجد محوری شهر، یاد و خاطره رهبر شهید خود را گرامی داشتند. شرکت‌کنندگان در این اجتماع عظیم، با در دست داشتن تصاویر امام خامنه‌ای و پرچم‌های مزین به نام شهیدان، نشان دادند که با گذشت ۸۱ شب، نه تنها از شور و گداز این داغ کاسته نشده، بلکه اراده ملت برای تداوم راه مقاومت استوارتر شده است.