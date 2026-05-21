سازمان هواشناسی امروز برای استان‌های شمال غرب، مناطقی در غرب، دامنه‌های البرز، شمال و شمال شرق کشور در برخی ساعات بارندگی، رعد و برق و وزش باد شدید پیش بینی کرده است.



به گزارش خبرگزاری صدا و سیما براساس پیش بینی سازمان هواشناسی امروز پنجشنبه در استان‌های آذربایجان شرقی ،اردبیل کردستان، زنجان، همدان ،مرکزی، قزوین، البرز تهران،در برخی ساعات بارندگی، رعد و برق و وزش باد شدید رخ می دهد.

این وضعیت همچنین برای خراسان شمالی، خراسان رضوی، گیلان، مازندران، گلستان ، ارتفاعات سمنان شدید پیش بینی شده است.