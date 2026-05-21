همزمان با هفته ملی سلامت، اردوی جهادی دندانپزشکی برگزار و به ۴۰۰ بیمار نیازمند خدمات تخصصی و رایگان دهان و دندان ارائه شد.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما خراسان جنوبی، در گرامیداشت هفته ملی سلامت و با هدف تحقق شعار عدالت بهداشتی، اردوی جهادی دندانپزشکی با همکاری نمایندگی بنیاد دانش و مرکز خدمات جامع سلامت شهری زهان به مدت یک هفته در شهر زهان برپا شد.

در این دوره یک‌هفته‌ای، تیم دندانپزشکان جهادی شامل دندانپزشکان عمومی در فضایی سازمان‌یافته به ارائه خدماتی همچون معاینات بالینی، ترمیم‌های موقت و دائم، کشیدن دندان عقل و موارد اورژانسی، آنتی‌بیوتیک‌درمانی و آموزش بهداشت دهان و دندان به کودکان و بزرگسالان پرداختند.

نمایندگی بنیاد دانش در تأمین زیرساخت و هماهنگی اجرایی این طرح نقش ایفا کرد و همچنین مرکز خدمات جامع سلامت شهری زهان با ثبت‌نام بیماران، نوبت‌دهی و پشتیبانی تجهیزاتی، بستر فعالیت تیم درمان را فراهم آورد.