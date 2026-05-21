مردم مومن و انقلابی شهرستان فیروزکوه در هشتاد و یکمین شب پس از شهادت حضرت آیتالله خامنهای، با اجتماعی باشکوه در میدان اصلی شهر، ضمن سوگواری و گرامیداشت یاد امام امت، بر تداوم راه مقاومت و بیعت با حضرت آیتالله سید مجتبی خامنهای تأکید کردند.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، مردم ولایتمدار فیروزکوه از پیر و جوان، در تجمعی پرشور و خودجوش، یاد و خاطره رهبر شهید را گرامی داشتند. حاضران در این مراسم با در دست داشتن تصاویر حضرت آیتالله خامنهای و پرچمهای سیاه، نشان دادند که با گذشت بیش از ۸۰ شب، شعله ارادت به ولایت در قلوبشان سرد نشده و این داغ بزرگ، آنان را در پیمودن مسیر آرمانهای انقلاب مصممتر کرده است.
در این اجتماع حماسی، شرکتکنندگان با سر دادن شعارهای ای رهبر آزاده، آمادهایم آماده و اطاعت از رهبری، میثاق با شهیدان، بر تجدید بیعت خود با حضرت آیتالله سید مجتبی خامنهای تاکید کرده و اعلام داشتند که با تمام توان گوش به فرمان رهبری جدید برای عبور از گردنههای دشوار کنونی هستند.