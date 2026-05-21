ساختمان الحاقی بیمارستان سینا با ۷۸ تخت با حضور معاون وزیر راه و شهرسازی و جمعی از مسئولان مراغه افتتاح شد.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مرکز آذربایجان شرقی،ساختمان الحاقی بیمارستان سینا با زیربنای ۳ هزار و ۸۰۰ متر مربع و اعتباری بالغ بر ۵۵۰ میلیارد تومان احداث شده است.

این طرح شامل بخش‌های تخصصی و درمانی کودکان منطبق بر آخرین استاندارد‌های بیمارستان سازی احداث شده است.

گفتنی است با بهره‌برداری از این بخش الحاقی، ظرفیت و توان عملیاتی بیمارستان سینا به طور چشمگیری افزایش یافته و به ۲۷۱ تخت افزایش یافت که بر این اساس بار مراجعات درمانی در جنوب استان آذربایجان شرقی تعدیل خواهد شد.

علی نوذرپور معاون وزیر راه و شهرسازی و مدیر عامل سازمان مجری ساختمان‌های دولتی در این مراسم از ساخت ۷۴۸ تخت بیمارستانی در آذربایجان شرقی خبر داد.

نوذرپور افزود: امسال برای طرح‌های بیمارستانی، ورزشی و اداری این استان ۶۹۰ میلیارد تومان تخصیص یافته است.

وی اضافه کرد: با بهره برداری از ساختمان الحاقی بیمارستان سینا در مراغه فضای درمانی آن به ۲۱ هزار متر مربع افزایش یافت.

معاون وزیر راه و شهرسازی گفت: هم اکنون در کشور ۸۱۵ هزار مترمربع بیمارستان با ۸ هزار تخت در حال ساخت است.

نوذرپور افزود: امسال برای ساخت این طرح‌های ۳۱ همت تخصیص یافته است.

وی با اشاره به نقش و جایگاه مراغه در تاریخ و فرهنگ مراغه افزود: این شهرستان میراث دار هویت ملی و تاریخی ایران اسلامی است.

سید فرید موسوی نماینده مردم مراغه و عجب‌شیر در مجلس شورای اسلامی گفت: این طرح پس از حدود هفت سال تکمیل و به بهره برداری رسید.

موسوی افزود: افتتاح این طرح نقش مهمی در افزایش سلامت کودکان در جنوب استان ایفا خواهد کرد.

وی اضافه کرد: این طرح نماد همت دولت، بخش سلامت و مردم مراغه برای تحقق شعار خواستن توانستن است.

نماینده مردم مراغه عجب‌شیر در مجلس شورای اسلامی افزود: برای بخش آموزش پزشکی بیمارستان سینا نیز اعتبار مورد نیاز تخصیص یافته که تا پایان سال به بهره برداری خواهد رسید.

حجت الاسلام والمسلمین جواد حاجی زاده امام جمعه مراغه نیز در این مراسم گفت: پس از پیروزی انقلاب اسلامی زیرساخت‌های درمانی در استان و کشور به خوبی توسعه یافته است.

وی افزود: مردم مجاهد و انقلاب اسلامی شایسته بهترین‌ها امکانات و خدمات هستند.

موسی میری نژاد رئیس دانشکده علوم پزشکی مراغه نیز گفت: این ساختمان شامل اورژانس، داخلی، بخش مراقبت‌های ویژه و عفونی برای کودکان اختصاص یافته است.