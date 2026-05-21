

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما خراسان جنوبی، مدیرکل زندان‌های خراسان جنوبی از آزادی ۲۵ نفر از زندانیان تحت نظارت الکترونیک همزمان با دومین سالگرد شهدای خدمت خبر داد و گفت: این اقدام در راستای اجرای سیاست‌های کاهش جمعیت کیفری و حمایت از بنیان خانواده انجام شده است.

عبدی افزود: با همکاری دستگاه قضایی و همکاری کارکنان اداره مراقبت الکترونیک، فرآیند اصلاح مبالغ جزای نقدی زندانیان مشمول، مطابق بخشنامه جدید، در کوتاه‌ترین زمان ممکن انجام شد.

وی گفت: با تعامل مؤثر مراجع قضایی و اخذ دستورات لازم، ۲۵ نفر از زندانیان تحت نظارت الکترونیک، به‌طور همزمان و تنها در یک روز، با استفاده از مشوقات قانونی بهره‌مند و به آغوش خانواده‌های خود بازگشتند.