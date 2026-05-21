به گزارش خبرگزاری صدا و سیما خراسان جنوبی، رئیس سازمان آتش نشانی بیرجند گفت: ساعت ۲:۴۰دقیقه بامداد امروز ۳۱ اردیبهشت حادثه سقوط در چاه به مرکز فرماندهی عملیات آتش نشانی توسط عوامل هلال احمر اعلام شد.

عنایتی افزود:ابتدا تیم‌های واکنش سریع هلال احمر به محل حادثه اعزام شده بودند که پس از بررسی محل حادثه با سازمان آتش نشانی تماس گرفته و اعلام کردند که قادر به انجام عملیات نجات نیستند و پس از آن تیم امداد سازمان آتش نشانی به محل اعزام و با استفاده از تجهیزات تخصصی امداد چاه، مصدوم از چاه خارج و تحویل عوامل اورژانس شد.

وی با اشاره به اینکه محدوده خدمات سازمان آتش نشانی حریم شهر است، خواستار پیگیری موضوع توسط مسئولان استانی شد.