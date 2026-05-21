پخش زنده
امروز: -
با آغاز عملیات اجرایی طرحهای آبرسانی آبفای غرب استان تهران، مسیر هموار شد تا شهرهای این منطقه با بهرهگیری از آبهای سطحی، از بحران کمآبی رهایی یابند.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، مدیرعامل آبفای غرب استان تهران با اشاره به اهمیت این طرح در استفاده شهرهای غرب استان تهران از آبهای سطحی گفت: این طرح بخشی از طرح انتقال آب از تصفیه خانه شماره شش تهران به غرب استان است.
حسین نوری افزود: در صورت اجرای این طرح، شهرهای غرب استان از ابهای سطحی بهرمند خواهند شد.
فرماندار شهرستان شهریار هم گفت: کارهای مقدماتی این طرح از سنوات قبل آغاز و مجوزهای لازم دریافت شده است.
سجاد برنجی افزود: با وعده آبفا، قرار است این طرح در ۱۸ ماه تا ۲ سال آینده به بهره برداری برسد.