

به گزارش گروه ورزشی خبرگزاری صدا و سیما، در آخرین دیدار از نخستین دوره لیگ آزاد هاکی روی یخ بانوان و در گرامیداشت روز اهدا عضو، تیم سپندار با برتری ۳ بر یک مقابل سیمرغ قهرمان شد.

در این دیدار سپیده حبیب الهی ۲ و آیسان گنجعلی زاده برای تیم سپندار و آیسان عربی برای تیم سیمرغ در این بازی گل زدند، ضمن اینکه در پایان بازی سپیده حبیب الهی از تیم سپندار و آیسان عربی از تیم سیمرغ به عنوان تأثیرگذارترین بازیکنان دو تیم در این بازی معرفی شدند.

در این دیدار که چهارشنبه شب ۳۰ اردیبهشت با حضور و استقبال گسترده تماشاگران و خبرنگاران در پیست یخ آیس باکس ایرانمال برگزار شد قضاوت بازی را صفورا تقی نژاد، النا خرمی نیا و درسا تفرشی بر عهده داشتند. الناز ارشادی فر و مهلا نورزاده نیز در میز داوران وقایع بازی را ثبت کردند.

بدین ترتیب در پایان نخستین دوره این رقابت‌ها تیم سپندار با ۸ امتیاز قهرمان شد و تیم‌های تندر با ۵، سیمرغ با ۴ امتیاز و هما با یک امتیاز به ترتیب در رده‌های دوم تا چهارم قرار گرفتند.

در پایان این رقابت‌ها همچنین فرزانه اسماعیلی از تیم سپندار به عنوان بهترین مهاجم، آرینا مشروبی از تیم تندر به عنوان بهترین مدافع و بهار عباس زاده از تیم سیمرغ به عنوان بهترین دروازه بان انتخاب شدند.

نخستین دوره این رقابت‌ها با حضور ۴ تیم به مدت یک هفته در پیست یخ آیس باکس برگزار شد.