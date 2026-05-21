به گزارش گروه ورزشی خبرگزاری صدا و سیما، در دیدار پایانی فینال لیگ اروپا که چهارشنبه ۳۰ اردیبهشت در استادیوم بشیکتاش پارک در شهر استانبول و به قضاوت فرانسوا لتشیه از فرانسه برگزار شد، تیم آستون‌ویلا با نتیجه ۳ بر صفر فرایبورگ را شکست داد و جام قهرمانی را بالای سر برد.



در این بازی یوری تیلمانس در دقیقه ۴۰، امیلیانو بوئندیا در دقیقه ۲+۴۵ و مورگان راجرز در دقیقه ۵۷ گل های آستون ویلا را به ثمر رساندند.

تیم آستون ویلا با این قهرمانی به دیدار سوپرجام اروپا ۲۰۲۶ و به لیگ قهرمانان اروپا نیز راه یافت.



شاگردان اونای امری در آستون‌ویلا با این قهرمانی نخستین جام بزرگ خود از زمان فتح جام اتحادیه انگلیس در سال ۱۹۹۶ را به دست آوردند و همچنین پس از قهرمانی در جام باشگاه‌های اروپا در سال ۱۹۸۲، بار دیگر طعم فتح یک عنوان اروپایی را چشیدند.

در فصل قبل تیم تاتنهام با شکست منچستر یونایتد قهرمان این رقابت ها شد.

لیگ اروپا از سال ۱۹۷۱ با عنوان جام فیرزکاپ یا جام شهر‌ها تاسیس شد و سپس نام آن به جام یوفا و لیگ اروپا تغییر یافت.

تیم سویا اسپانیا با ۷ قهرمانی موفق‌ترین تیم در تاریخ جام یوفا - لیگ اروپا به شمار می‌رود و تیم‌های اینتر با ۳ قهرمانی و ۲ نایب قهرمانی دوم و لیورپول انگلیس و یوونتوس ایتالیا با ۳ قهرمانی و یک نایب قهرمانی رده سوم را به صورت مشترک در اختیار دارند. تیم آتلتیکو مادرید اسپانیا نیز ۳ بار قهرمان شده و در رده پنجم جای دارد.